Horoscopul zilei ne sfătuiește să fim atenți la evenimente haotice si confuze, întrucât Mercur se confrunta cu un Saturn restrictiv, provocand intarzieri si blocand tehnologia, comunicarea si procesele de gandire. Daca ne ghidam dupa inima, ar trebui sa ne indrume mai bine.

Horoscop zilnic BERBEC

Este timpul potrivit sa faci pasi curajosi mai departe. Nu e vreme pentru ezitari. In schimb, actiunea decisa este critica. Nu fii sfios in fata oportunitatilor. O portie de credinta la acest moment iti poate impacta in bine viata in mod dramatic chiar daca acum nu crezi asta. Este totodata si vremea sa reevaluezi vechi relatii si sa cureti padurea verde si frumoasa de uscaturi.

Cu cine te va înșela, în funcție de zodie. Infidelitatea partenerului, citită în astre

Horoscopul zilei TAUR

Astazi este bine sa constientizezi ca a ramane prizonier al trecutului nu te va ajuta in niciun fel. Ai de invatat lectia din trecut dar apoi trebuie sa ii dai drumul cu totul. Daca intelegi asta, vei face pasi uriasi in rezolvarea unor probleme majore cu care te-ai confruntat in viata ta in ultimul timp.

Horoscop azi GEMENI

Te vei descurca mult mai bine astazi, atat la munca cat si acasa, daca vei intra intr-un parteneriat. Eforturile individuale se pot izbi de blocaje ce iti pare de neexplicat si imposibil de inlaturat. Este forma Universului de a te forta sa o iei pe un alt drum, sa abordezi un alt mod de a rezolva lucrurile. De aceea munca in echipa te va duce departe si bine. Cooperarea si eforturile comune pentru ceva spre care munciti impreuna vor duce la succes pe absolut orice faci.

Horoscop zilnic RAC

Tu esti un bun si obiectiv judecator si poti analiza situatiile foarte bine. Astazi poti primi multa apreciere pentru aceasta caracteristica a ta. Oamenii se vor uita spre tine pentru abilitatea ta de a actiona bine si obiectiv si a face lucrurile intr-un mod perfect. Poti primi vesti neasteptate ce iti cer sa calatoresti spre destinatii. Daca iti par periculoase, nu te panica, e vorba de deplasare scurta si esti protejat.

Zodiile care se îmbogățesc până la sfârșitul anului. Horoscopul oportuniștilor

Horoscopul zilei LEU

Tinzi sa fii prea critic cu tine insuti azi. Cele mai multe ingrijorari sunt insa nefondate ci doar mecanisme ale mintii obisnuite cu acest mecanism, iar tu stii asta foarte bine. Singurul mod de a te descurca cu asta este sa iti verbalizezi fricile cu cineva care iti este aproape si care te sustine. Poti avea nevoie de o a doua parere in legatura cu o situatie inainte de a te decide.

Horoscop azi FECIOARA

Astazi vei putea oferi un foarte valoros sfat cuiva apropiat si va fi acceptat cu recunostinta. Esti intr-o stare de spirit foarte intelegatoare si emotionala, empatica astazi. Este o zi excelenta sa te conectezi de la inima la inima cu oameni din trecut care inseamna ceva pentru tine. Suna pe cineva si bucura-te. Este totodata momentul sa pui deoparte orice neplacere sau neintelegere cu cineva.

Horoscop zilnic BALANTA

O noua energie va incepe sa functioneze acum in viata ta. Vei incepe dintr-o data sa descoperi ca a echilibra familia si cariera devine ceva usor pentru tine. Toate ezitarile iti vor disparea si actiunile tale vor fi marcate de un nivel de incredere fara precedent. Vei putea si sa iti rezolvi un sentiment ambivalent fata de cei apropiati ba de la munca ba de acasa.

Horoscopul tahitian: Ce tip de femeie esti, conform șamanilor din insulele exotice

Horoscopul zilei SCORPION

Aceasta este perioada in care sa pui la inaintare cele mai bune eforturi in care crezi si foarte curand vei incepe sa culegi roade frumoase. Te-ai tot jucat cu unele idei noi si bune in ultima vreme. Acum urmeaza sa le executi si pentru asta ai nevoie de intreaga ta dedicare si atentie, scrie Sfatul Parintilor. Desi se anunta un timp aglomerat si plin pentru a le pune in practica, recompensele vor veni rapid si iti vei depasi asteptari pe care in urma cu ceva timp nici nu le puteai visa.

Horoscop azi SAGETATOR

Natura ta emotionala si empatica in relatii te ajuta destul de mult deseori, dar sunt si cazuri in care te pot baga in situatii delicate. Cauta ajutor de la partener ca sa iesi din acestea. Este, deci, vremea pentru comunicare intima si secreta. Sunt posibile si castiguri financiare dar stai departe de orice forma de joc de noroc. Foloseste-ti cuvintele cu atentie ca sa nu ranesti pe cineva iubit.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Azi te poti surprinde ca devii posesiv asupra lucrurilor materiale. Nu tine de lucruri prea stans. Doar urmeaza fluxul si mergi cu el. Trebuie sa fii ferm despre lucruri pana cand ai toate raspunsurile la indemana. Te poti gandi si la schimbari in privinta casei tale. Daca esti interesat de asa ceva, incepe sa vorbesti printre cunostinte care pot cunoaste oportunitati imobiliare.

Horoscopul zilei VARSATOR

Astazi este una din acele zile in care poti fi centrul atractiei. A fi tu focusul altora trezeste in tine o abilitate naturala pe care altii nu o au. Fa-ti timp sa cugeti despre trecutul si prezentul tau ca sa vezi incotro iti duci viitorul si multe raspunsuri vor aparea. Astfel poti gasi solutii la multe probleme ce te preocupa.

Horoscop azi PESTI

Poti vedea in jur mult haos si confuzie in varii situatii, dar este doar un ambalaj. Pe masura ce se ridica norul, vei vedea si motivul. Ti se ofera asa de multe indicii incat ti se poate parea cam mare agitatia. Ia-ti tot timpul de care ai nevoie ca sa rezolvi ce ai de rezolvat cu noile informatii disponibile. Vei vedea la orizont o noua oportunitate. Schimbarea e inevitabila si ea are capacitatea sa iti picteze viitorul in culori luminoase.

De ce nu te plac oamenii, în funcție de zodie. Horoscopul antipatiilor sociale