Exista multe motive pentru care oamenii insala, de cele mai multe ori fiind vorba despre o problema emotionala si o insatisfactie profunda in relatia pe care o au. Totusi, se pare ca si astrele influenteaza intr-o oarecare masura aceasta tendinta de a cauta consolare sexuala in alta parte, unele zodii fiind mai predispuse la a calca stramb.

Afla mai multe despre circumstantele in care zodiile insala!

Berbec

Berbecul nu este chiar in fruntea listei zodiilor care insala, insa nu este nici usa de biserica. Totul depinde de cat de mult ii mentii viu interesul. Pentru ca este vesnic in miscare si gata sa urce pana la varful Everest daca asa i se nazare intr-o zi, Berbecul nu va putea fi tinut prea mult timp acasa, pe canapea, uitandu-se la filme cu iubita lui. Daca se plictiseste, asteapta-te sa isi indrepte atentia catre cineva la fel de energic ca si el. Totusi, pentru ca este un om direct, probabil ca mai degraba ti-ar zice in fata ca te paraseste decat sa te insele.

Taur

Ca regula generala, Taurul nu o sa te insele. Aceasta, insa, doar daca nu te suspecteaza pe tine ca ai fi calcat stramb. De obicei nativul este foarte stabil si alaturi de el iti poti face o familie, dar, in acelasi timp, are tendinta de a fi razbunator la capitolul iubire. Asadar, daca i-ai trezit intrebari, s-ar putea sa te insele cu oricine, doar ca sa "iti arate el tie" cu cine te-ai pus. In orice caz, acestea sunt cazuri rare si, de cele mai multe ori, nu vei avea nicio problema cu acest familist convins.

Gemeni

Daca te intrebi care este una dintre zodiile care insala cel mai mult, un posibil raspuns este: Gemenii. Si nu pentru ca ar fi rau intetionati sau meschini, nici pe departe. Pur si simplu este aproape imposibil sa le mentii fascinatia vie, pentru ca aceasta se aprinde repede si se stinge cand te astepti mai putin. Gemenii isi doresc imposibilul de la persoana de alaturi - sa vina mereu cu subiecte de discutie noi, interesante, sa aiba idei iesite din comun si o minte stralucitoare. Asadar, atunci cand insala, nativii pur si simplu cad in plasa urmatoarei fascinatii, de obicei si aceea trecatoare. Un nativ va fi fermecat de o potentiala partenera de conversatii intelectuale nesfarsite.

Rac

Este foarte greu de crezut ca acest sentimental va ajunge sa insele vreodata pe cineva. Atunci cand sunt intr-o relatie, Racii se daruiesc cu totul si nu ar calca stramb decat in situatiie extreme, poate dintr-o dorinta incontrolabila de a se razbuna sau de a atrage atentia partenerei. In orice caz, nu o vor face decat daca se simt foarte nesiguri de relatie si in niciun caz nu ar continua aventura. Ar putea, asadar, sa fie vorba despre o straina pentru care nu au niciun fel de atasament si pe care o vor uita la primul semn de atentie din partea iubitelor lor, desi aceste cazuri sunt rare cand vine vorba de Raci.

Leu

Poate ca rage mult Leul, dar in relatii e o pisicuta blanda cand iubeste. Desi este o zodie de foc, deci foarte pasionala, Leul nu are obiceiul de a insela. Depinde, insa, ce consideri tu ca intra in categoria tradare. Pentru ca, fara indoiala, nativul nu va ezita sa flirteze cu alte reprezentante ale sexului frumos. El are nevoie sa fie admirat si sa isi valideze masculinitatea prin cuceriri trecatoare, pe care nu le transforma in adulter, insa. Nu acelasi lucru poate fi spus daca Leul este tradat, pentru ca orgoliul il va impinge sa isi scoata ghearele si sa zgarie. Isi va alege o femeie de care te-ai simtit mereu amenintata si iti va arata ca poate avea pe oricine, pentru ca nimeni nu-i poate rezista, nu-i asa?

Fecioara

Zodiile de pamant sunt fidele pentru ca au o fire stabila si cauta mereu acea siguranta in relatii. De altfel, se stie despre nativii din Fecioara ca prefera mai degraba sa ramana singuri decat sa fie cu cineva care nu se ridica la standardele lor. Ai putea spune ca nu se pun in situatia de a insela, pentru ca isi aleg o partenera care ii satisface din toate punctele de vedere. Singurul motiv pentru care ar insela ar fi propria nesiguranta, iar persoana pe care ar alege-o nu ar fi cineva cu care s-ar gandi sa inceapa o relatie, ci doar cu care sa isi satisfaca o nevoie mai degraba mentala, decat fizica. Sansele sunt foarte mici, insa.

Balanta

Balanta nu este tocmai cea mai fidela zodie, iar ochii ii mai fug dupa cate o tentatie din cand in cand. Intrebarea este: cedeaza acestei tentatii? Ei bine, nativii sunt destul de slabi din acest punct de vedere si se intampla sa insele pentru ca nu reusesc sa se controleze. Iubesc frumosul, motiv pentru care o femeie eleganta si seducatoare intotdeauna va fi o atractie pentru ei. Sarmanti si interesanti, ei flirteaza destul de mult si chiar daca nu au gandul de a insela, se pot trezi ca au facut greseala pentru ca s-au lasat prinsi in mrejele vreunei frumuseti.

Scorpion

Probabil cel mai gelos semn din zodiac, Scorpionul are conceptul de loialitate bine inradacinat in minte si daca se afla intr-o relatie, este fidel, asteptand acelasi lucru de la persoana de alaturi. Acestea fiind spuse, trebuie sa amintim ca acest semn de apa este si foarte razbunator. Este de ajuns sa te suspecteze ca l-ai inselat si va porni un adevarat razboi impotriva ta, insa nu unul cu armele pe fata. In aceasta situatie, este posibil sa te insele si sa iti arate exact cat de mult a suferit el (chiar daca situatia era numai in capul lui). Al doilea aspect important de luat in seama la Scorpion este energia lui sexuala enorma, pe care trebuie mereu sa o elibereze, ceea ce inseamna ca daca nu are parte de suficienta actiune in dormitor, nu este exclus sa isi caute satisfactia si prin alte paturi. Ar alege persoane oarecare, capabile sa ii faca fata din acest punct de vedere.

Sagetator

Un Sagetator care insala nu este o surpriza prea mare, avand in vedere ca, de fapt, acest nativ nu prea are intentia de a ramane intr-o relatie pentru mult timp. Este aventuros in tot ce face, vrea provocari noi, iar acestea pot include o noua cucerire. In fond, este un oportunist, asa ca daca rasare ocazia, nu va ezita prea mult sa profite de ea, scrie Diva Hair. Intr-una dintre multele sale "disparitii" de acasa, ar putea intalni o femeie care sa ii para nemaipomenita si cu care sa se si arunce in pat, pentru ca mai apoi balonul entuziasmului sa se sparga si sa se intoarca senin acasa, fara prea multe mustrari de constiinta. Aceasta zodie va fi cu adevarat fidela doar cand se va hotari sa se aseze la casa ei (daca se va hotari vreodata).

Capricorn

Dintre zodiile de pamant, care deja sunt prin firile lor loiale, Capricornul este cea mai fidela. Nativul este un om serios, caruia nu ii fug ochii dupa fuste scurte. El vrea un statut social respectabil, asa ca nu va fi niciodata un "playboy". Capricornul va sta singur pana isi va gasi o femeie care sa bifeze toate cerintele de pe lunga lui lista de asteptari. Apoi, isi va face o familie si se va declara multumit. Singura situatie in care ar putea insela ar fi daca ar avea de fapt intentia de a-si folosi noua relatie ca motiv de separare, in cazul in care doreste un divort. Dar acesta este un scenariu tras de par, pe care putini nativi l-ar urma intr-adevar.

Varsator

Principala calitate a unui Varsator este ca e deschis la minte. Uneori, poate prea deschis. Ca restul zodiilor de aer, se plictiseste destul de repede si vrea mereu ceva nou, insa nu se poate spune ca se arunca in aventuri de o noapte. Fiind foarte comunicativ, nativul va incerca sa discute cu tine daca are o problema, conditia fiind sa nu il contrazici, caz in care ar putea sa te acuze ca nu gandesti destul de liber. In acel moment, cresc sansele sa calce stramb, mai ales daca da de o persoana care pare sa il inteleaga (spre deosebire de tine, in viziunea lui).

Pesti

Pestii isi petrec o mare parte din viata visand la amorul perfect, pe care evident ca nu il obtin, pentru ca nu exista. Adesea uita ca o relatie necesita efort din partea ambelor parti si ca iubirea nu este suficienta pentru ca totul sa mearga struna. La inceput se indragostesc profund, idealizeaza persoana de langa ei si raman intr-o stare de visare pana cand descopera ca aceasta are si defecte. Cand visul frumos pe care l-au tesut se destrama, nu este exclus sa insele. Culmea e ca pot alege persoane toxice, care nu au deloc o influenta buna asupra lor. Apoi nativii intra intr-o spirala a depresiei si se adancesc din nou in lumea lor interioara, din care cu greu ii mai scoti.

Intr-o relatie nefericita, in care nu se comunica suficient, orice om poate ajunge in situatia de a calca stramb. Chiar daca unele zodii au o predispozitie mai mare spre a insela, aceasta nu inseamna ca ar face aceasta greseala atunci cand viata de cuplu le ofera satisfactii.

