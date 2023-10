Fiecare zodie a horoscopului este caracterizata de anumite trasaturi, unele semne fiind recunoscute pentru energia pe care le-o impun nativilor pe care ii guverneaza, in vreme ce altele sunt mai calme sau poate mai visatoare. In plus, fiecare zodie are o anumita inclinatie catre unul sau mai multe domenii si, in functie de aceasta, nativii sunt preocupati de diverse activitati si isi stabilesc anumite obiective. Cum fiecare dintre noi isi doreste sa obtina ceva anume, in cele ce urmeaza, iti vom spune care sunt fixatiile tipice semnului tau astrologic.

Obsesiile nativilor horoscopului

Berbec

Cum tu esti plin de energie si de entuziasm, gratie focului care te guverneaza, vei vrea sa fii mereu primul. Obsesia ta este de fapt mai mult o dorinta innascuta de a fi pionier in domenii mai putin explorate si care, uneori, pot prezenta un risc din diverse motive (financiare, personale sau chiar de sanatate).

Taur

Zodia ta este una de pamant, deci iti trebuie stabilitate. Obsesia ta consta in teama ca nu vei putea sa le oferi celor dragi un trai fara griji, deci vei face tot ce iti sta in putinta pentru a avea mereu succes.

Gemeni

Daca faci parte din categoria nativilor acestui semn de aer, cu siguranta esti dependenta de tehnologie. Asadar, nu este de mirare ca toti cei din jur iti spun ca nu te poti desparti de telefonul tau indiferent de momentul zilei si ca esti mereu la zi cu ce se mai intampla prin lume, de parca ai fi conectata in mod organic la internet.

Rac

Avand in vedere faptul ca esti o nativa a unei zodii de apa, nu este de mirare ca esti atat de sensibila. Cu toate aceasta, nu trebuie sa folosesti aceasta trasatura de caracter drept o scuza pentru faptul ca uneori poti exagera in privinta grijilor pe care ti le faci pentru cei dragi. Asadar, obsesia ta este reprezentata de teama permanenta ca se va intampla ceva rau.

Leu

Ti s-a spus mereu ca iti place sa fii in lumina reflectoarelor si sa iesi in evidenta din toate punctele de vedere? Inseamna ca esti un nativ tipic al acestei zodii de foc! Obsesia ta este reprezentata de faptul ca vrei sa fii cunoscuta si, uneori, de o teama ce te cuprinde la gandul ca nu vei ajunge acolo unde iti doresti cu adevarat.

Fecioara

Dupa cum se stie, aceasta zodie este una de pamant, motiv pentru care perfectionismul si ordinea sunt doua trasaturi de caracter dupa care nativii pot fi recunoscuti cu usurinta. In cazul Fecioarelor, insa, toate acestea merg pana la obsesie. Drept urmare, nu este de mirare ca cei din jur vor ajunge sa fie exasperati si se vor plange de faptul ca este inuman sa li se impuna asemenea reguli.

Balanta

Acest semn de aer este mereu in cautarea dreptatii, asa ca nu ezita sa isi exprime orice nemultumire are in acest sens. Uneori, insa, aceasta preocupare laudabila poate fi exagerata, motiv pentru care poti ajunge sa reactionezi intr-un mod nu prea placut atunci cand cineva drag este neindreptatit sau cand tu esti pusa intr-o situatie asemanatoare.

Scorpion

Aceasta este singura zodie de apa care nu are probleme cand vine vorba despre emotivitate. Ba chiar din contra, acesti nativi nu se feresc sa isi exprime sentimentele, indiferent de natura lor. Fiind posesivi si inclinati catre a manipula sentimentele celor din jur, nativii acestui semn pot deveni obsedati de aceste aspecte. Astfel, nu este exclus sa se iste o cearta din nimic pentru faptul ca Scorpionul face o criza de gelozie.

Sagetator

Cineva a fost lipsit de respect cu un nativ al acestei zodii de foc? Inseamna ca nu stia cu cine are de-a face! Persoanele nascute sub acest semn tin cont de parerea altora, asa ca au pretentia ca si ele sa beneficieze de acelasi tratament, scrie Diva Hair. Desi Sagetatorii sunt pasionati de aventuri in jurul lumii si isi doresc sa fie mereu pe primul loc, aceasta nu inseamna ca nu le place sa fie membri ai unor grupuri elitiste, unde pot primi respectul cuvenit.

Capricorn

Credeai ca pana acum ai intalnit totul in materie de perfectionism, daca ai cunoscut o Fecioara si un Taur? Ei bine, te inseli! cand vine vorba despre control, Capricornul este maestru. Pentru ceilalti, insa, aceasta poate fi o problema, avand in vedere faptul ca acest nativ al unei zodii de pamant este obsedat ca totul sa mearga struna. Asadar, un Capricorn care ajunge intr-un post de conducere poate fi spaima angajatilor.

Varsator

Un nativ al acestei zodii de aer poate transforma cu usurinta obsesia pe care o are, creativitatea, intr-un job. Chiar si la nivel inconstient, o astfel de persoana va dori mereu sa asorteze obiectele din casa, sa poarte tinute care ies din tipare, dar care sunt perfect echilibrate cromatic sau stilistic si, in plus, isi va folosi talentul pentru a se conecta la energia universala, ale carei resurse le foloseste.

Pesti

Pentru nativii acestei zodii de apa, realitatea nu a fost niciodata universul in care ei si-au dus existenta. In schimb, fiecare nativ si-a creat o lume a sa, in care a putut evada atunci cand viata i s-a parut prea grea sau prea nedreapta. Din pacate, insa, fiecare nativ al semnului Pestilor poate deveni, la un moment dat, obsedat de un viciu. Aceasta este o manifestare clasica in cazul celor nesiguri.

