Horoscopul tahitian este un sistem astrologic interesant si unic, care ajuta la dezvaluirea secretelor interioare ale personalitatii si la descoperirea calitatilor unice ale fiecarei zodii. Acesta cuprinde 11 semne cu denumiri exotice si caracteristici deosebite. In functie de data pe care esti nascuta, descopera ce zodie exotica esti si cum iti influenteaza ea personalitatea.

Perla neagra (21 martie - 29 aprilie)

Esti o fire sofisticata si seducatoare, fiind una dintre putinele femei care reusesc sa cucereasca complet un barbat de la prima privire. Carisma de care dai dovada te face sa fii mereu in centrul atentiei, asa ca nu duci niciodata lipsa de prieteni. Nu ii tin la distanta de tine nici macar impulsivitatea si pasiunea mistuitoare. Reusesti mereu sa ii surprinzi pe cei din jur si nu eziti niciodata atunci cand trebuie sa prinzi o oportunitate. Curiozitatea te impinge sa inveti cat mai multe lucruri, insa nu intotdeauna te conduce pe cai bune, asa ca nu te lasa purtata de ea.

Orhideea (30 aprilie - 1 iunie)

Reprezentata de o floare exotica si misterioasa, nativa acestui semn este o femeie romantica si inocenta. Eleganta de care da dovada ii aduce deopotriva invidie si complimente. Ea uraste agresivitatea si iubeste ordinea si echilibrul, dand dovada de intelepciune si rabdare. Desi pari o femeie fragila, totusi demonstrezi ca nu duci lipsa de determinare si putere atunci cand situatia devine dificila. Esti atrasa de natura, asa ca pentru tine nu exista relaxare mai mare ca atunci cand faci drumetii.

Insula albastra (2 iunie - 26 iunie)

Misterioasa si discreta, nu ti-a placut niciodata sa iesi prea mult in evidenta. Cei din jur te vad deseori ca pe o persoana dificila, greu de inteles si multumit, insa putine persoane te cunosc asa cum ar trebui. Tu ai nevoie de timp pentru a-ti deschide inima in fata cuiva, asa ca nu de putine ori ai pus o bariera intre tine si ceilalti. Simti nevoia sa te protejezi de tot ceea ce vine din exterior si iti lipseste curajul de a lua o decizie care sa iti schimbe viata. In schimb, preferi sa visezi cu ochii deschisi la o lume mai buna. Nu faci niciodata altora ceea ce tie nu iti place, asa ca nimeni nu poate sa spuna despre tine ca nu esti fidela si de incredere.

Mimoza (27 iunie - 4 august)

Esti o femeie prudenta, asa ca pastrezi distanta atunci cand o situatie se complica sau nu ai suficienta incredere intr-o persoana. De asemenea, esti o fire sensibila, plina de viata, iubitoare si grijulie. Simti nevoia sa ii protejezi pe cei dragi, avand deseori o teama inexplicabila in suflet. Cand simti ca pericolul a trecut, lasi din nou sa iasa la suprafata latura vesela si amuzanta.

Soarele turcoaz (5 - 29 august)

Femeia reprezentata de acest semn din horoscopul tahitian este plina de viata si reuseste cu usurinta sa fie mereu in centrul atentiei. Ea da dovada de entuziasm si de generozitate, fiind o fire sociabila si activa. Tu te adaptezi cu usurinta la orice situatie, reusind sa treci usor peste obstacolele intalnite in cale. Desi ai uneori tendinta sa iei decizii cu dificultate, reusesti sa faci alegerile corecte de fiecare data.

Irisul marii (30 august - 25 septembrie)

Esti o fire spontana, iti place sa iti asumi riscuri si sa traiesti viata din plin. Cu toate acestea, simti mereu ca nu esti implinita din mai multe puncte de vedere. Fie nu ai profesia pe care ti-o doresti, fie nu ai barbatul potrivit langa tine. Dominata de aceste idei, cazi uneori in depresie, insa nu te tine mult aceasta stare negativa.

Scoica roz (26 septembrie - 28 octombrie)

Creativitatea si naturaletea te caracterizeaza din plin. In plus, esti o persoana energica, dinamica, talentata si dornica sa cunoasca locuri noi. Acorzi o importanta deosebita felului in care arati si nu te lasi usor impresionata de catre cei din jur. Nu iti place sa ai langa tine persoane care sa te critice, dar sa nu te sprijine. Iti place sa vezi partea frumoasa a vietii, asa ca tii la distanta energiile negative.

Luna de diamant (29 octombrie - 2 decembrie)

Schimbarile bruste de temperament ii deruteaza pe cei din jur, scrie Diva Hair. Acum iei lucrurile mult prea in serios, maine le privesti cu detasare. Simtul umorului este trasatura de caracter care te salveaza de multe ori. Nimeni nu poate sa spuna despre tine ca nu ai o imaginatie bogata sau ca nu iti place sa muncesti. Insa pe cat esti de sociabila in unele momente, pe atat tinzi sa te inchizi in tine in altele.

Papagalul multicolor (3 decembrie - 9 ianuarie)

Inteligenta, sexy si incantatoare, femeia nascuta in acest semn al horoscopului tahitian este o fire plina de sarm. Agilitatea si perseverenta se numara printre trasaturile tale de caracter. Persoanele apropiate te apreciaza pentru ca esti fidela, oferi sfaturi bune si ai simtul umorului. Totusi, uneori tinzi sa vorbesti mai mult decat este cazul, asa ca nu intotdeauna sinceritatea este buna.

Carul mare (10 ianuarie - 13 februarie)

Manata de spiritul de aventura, nativa nascuta sub acest simbol simte nevoia sa se detaseze de lucrurile banale si sa traiasca ceva extraordinar. Avand in vedere curiozitatea de care dai dovada, stai bine la capitolul cunostinte generale. Reusesti sa inveti cu usurinta lucruri noi si sa te afirmi intr-un grup de oameni mare.

Frumoasa doamna (14 februarie - 20 martie)

Un lider pentru cei din jur, un model demn de urmat, nativa acestui simbol exotic reuseste intotdeauna sa fie privita cu respect si admiratie. Intotdeauna ai fixat un obiectiv clar in minte, asa ca de putine ori esuezi in viata. Iar atunci cand o faci, te ridici cu capul sus si mergi mai departe. Esti o fire generoasa, deschisa si luptatoare, asa ca nu mai este de mirare de ce ai tot timpul oameni in jurul tau.

