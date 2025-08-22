Horoscopul săptămânii 25 – 31 august – zodia Berbec

Fii mai atentă la relaţiile pe care le ai cu cei din jur, la modul în care se desfăşoară discuţiile şi întâlnirile voastre. Venus din Leu poate genera conflicte minore, dar te poate ajuta, pe de altă parte, să lămureşti lucrurile cu privire la o anumită persoană. Poate că relaţia dintre voi are nevoie de o schimbare sau poate că ar fi mai bună o despărţire de scurtă durată. Regăsirea poate aduce pace!

Horoscop săptămânal 25 – 31 august – zodia Taur

Te aşteaptă o perioadă puţin mai dificilă în familie. Este posibil ca unele rude să stârnească discuţii neplăcute legate de probleme mai vechi de care tu ai şi uitat. Tranzitul lui Mercur poate amplifica atmosfera tensionată, deoarece nu te ajută deloc în negocieri și compromisuri. Soluţii se vor găsi, doar că nu toţi cei apropiaţi vor fi de acord cu tine să facă un compromis și să renunțe la încăpățânarea lor.

Horoscopul săptămânii 25 – 31 august – zodia Gemeni

Te bucuri de stabilitate la serviciu şi de o săptămână în care reuşeşti să rezolvi aproape tot ce ţi-ai propus. Numai planurile legate de călătorii şi de cumpărături pot fi date peste cap. Trenul sau avionul întârzie şi nu reuşeşti să mai ajungi la timp la destinaţie. Dacă faci o comandă să cumperi ceva mai costisitor, sigur vei cheltui mai mult şi va ajunge târziu. Mai bine amâni cumpărăturile prea scumpe!

Horoscopul săptămânii 25 – 31 august – zodia Rac

Eşti protejată de astre în plan personal şi te bucuri de câteva zile de dragoste deosebite. Este posibil chiar să pleci într-o scurtă călătorie cu partenerul tău pentru a vă petrece timpul liber în doi, departe de prieteni sau de rude. În schimb, apar probleme în orice situaţie care implică bani, câştiguri, salarii sau lucruri pe care trebuie să le cumperi. Nu forța situația, dacă nu ai bani suficienți!

Horoscop săptămânal 25 – 31 august- zodia Leu

Pregăteşte-te pentru veşti mai puţin plăcute, chiar la începutul săptămânii. Venus intră în zodia ta pe data de 25 august și este posibil să răscolească sentimente uitate. Deși este un astru generos, de obice, de data aceasta poate atrage momente neplăcute în relaţia cu persoana iubită. Gelozia sau neînţelegerea unei situaţii poate conduce la un conflict sau chiar la o despărţire de scurtă durată. Trebuie să găseşti un compromis ca să nu suferi.

Horoscop săptămânal 25 – 31 august – zodia Fecioară

Este posibil să te confrunţi cu probleme administrative, din cauza birocraţiei stufoase şi a incompetenţei unor funcţionari publici. Informaţiile de care ai nevoie par să fie un secret pentru toată lumea şi nimeni nu ştie cum să te ajute. Mai bine angajezi un avocat, să rezolvi totul rapid şi să nu mai pierzi timpul prin birourile primăriei sau pe la funcționari publici incompetenți.

Horoscopul săptămânii 25 – 31 august – zodia Balanţă

Vei întâmpina noi greutăţi la serviciu, dar le vei depăşi cu ajutorul colegilor. Dacă munceşti în echipă, nimic nu mai este dificil. Nu comenta soluţiile celorlalţi, până nu vezi rezultatele. În dragoste, nu te lăsa înşelată de promisiuni şi iluzii. Siguranţa relaţiei voastre depinde numai de dragostea dintre voi, nu de bani sau de compromisurile pe care le faceţi.

Horoscop săptămânal 25 – 31 august- zodia Scorpion

Ia decizii rapide în situaţiile mai delicate care apar în această săptămână. Este posibil ca alţii să se gândească la aceleaşi soluţii şi să ţi-o ia înainte. Acţionează ferm şi vei câştiga admiraţia celor din jur, mai ales dacă este vorba de probleme de serviciu. O întâmplare frumoasă din viaţa partenerului tău va revitaliza pasiunea şi veţi avea mai mult noroc. Venus are grijă acum de stabilitatea relației tale de cuplu.

Horoscop săptămânal 25 – 31 august – zodia Săgetător

Primeşti o propunere de colaborare sau o veste bună la serviciu. Dacă poţi lucra în plus sau dacă îţi poţi lua al doilea serviciu, îţi va prinde bine şi merită să faci un efort acum pentru câştiguri mai mari în viitor. O femeie îţi poartă noroc, dar trebuie să ştii cum să profiţi de mesajul pe care ţi-l aduce sau de şansa pe care ţi-o oferă fără să-şi dea seama. Discuțiile cu ea te vor îndruma către o alegere deosebit de norocoasă.

Horoscop săptămânal 25 – 31 august – zodia Capricorn

Fereşte-te de conflictele stârnite de unii dintre colegii de muncă. Amtosfera tensionată de la muncă se va menţine o perioadă destul de lungă şi va avea consecinţe neplăcute asupra tuturor. Cu cât stai mai deoparte de ei, cu atât vei fi mai puţin afectată. Dacă aştepţi un mesaj important sau vizita unei persoane dragi, va sosi probabil după data de 28 august, dar va fi oportună în orice moment.

