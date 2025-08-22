Taur - stabilitate financiară și recunoaștere

Pentru Tauri, începutul toamnei vine cu o perioadă de liniște și siguranță. Eforturile depuse în ultimele luni încep să fie răsplătite, în special pe plan profesional. Până pe 15 septembrie, acești nativi pot primi oferte care le vor consolida poziția la locul de muncă sau chiar șansa unui câștig suplimentar. Atmosfera astrală favorizează investițiile și deciziile legate de bani, așa că Taurii au ocazia să își crească stabilitatea financiară. Pe plan personal, zilele următoare aduc armonie în relații și mai multă încredere în sine. Bucuria vine și din partea familiei, unde acești nativi se simt apreciați și susținuți.

Leu - energie și noi începuturi

Leii se bucură de o perioadă vibrantă, în care carisma și determinarea lor îi pun în centrul atenției. Până la jumătatea lunii septembrie, norocul îi însoțește în inițiative noi: proiecte creative, colaborări sau chiar schimbări de carieră. Energia pe care o emană atrage oameni valoroși alături de ei, iar recunoașterea muncii lor nu întârzie să apară. Și pe plan sentimental, Leii au parte de zile frumoase, pline de entuziasm. Cei singuri pot întâlni persoane care să le trezească interesul, iar cei aflați deja într-o relație se bucură de clipe intense alături de partener. Bucuria și belșugul vin la pachet cu momente de fericire autentică.

Așadar, până pe 15 septembrie, Taurii și Leii au parte de susținerea astrelor. Această perioadă îi ajută să culeagă roadele eforturilor lor, să își consolideze poziția și să trăiască momente de bucurie și împlinire.

sursa Click