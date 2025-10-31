Berbec

În noiembrie, aranjamentele astrale vă cer să priviți departe și să acționați cu grijă. Până pe 19 noiembrie, aveți energie să porniți spre ceva important, poate legate de școală sau poate de un proces în care apărați vă apărați principiile. Asta dacă nu sunteți deja în străinătate și vă bate gândul să vă întoarceți acasă. Semnați actele, rezervați biletele, convingeți pe oricine că merită efortul.

Acasă se cere ordine, așa că n-ar fi rău să dați roată cu privirea și la voi, dar și la apartamentul părinților sau la casa de la țară! Oricum, e potrivită perioada pentru a discuta deschis cu membrii familiei, pentru a reface acte la notar ori a începe o renovare care să crească valoarea proprietății. Dacă o rudă vrea să vândă, nu vă grăbiți să semnați, ci solicitați o evaluare oficială și împărțiți corect! Un metru pătrat în plus nu merită o ceartă de ani.

După 19 noiembrie încolo, verificați totul de două ori, fie că-i vorba de o factură, fie un bilet de avion sau o taxă de viză, ori ceva neachitat la vreme. Oricare, vă poate costa timp și bani. Iar apropo de bani și împrumuturi, gestionați-vă bine veniturile și achitați-vă datoriile! Negociați cu banca, cereți o dobândă mai mică, nu împrumutați mai mult decât puteți rambursa!

Taur

Încă din prima zi a lunii noiembrie, veți simți presiunea să rezolvați ce nu e al vostru dar vă privește direct. Aveți energie să negociați refinanțări, să deblocați moșteniri ori să decideți soarta investițiilor comune. Puteți merge la sucursala băncii cu documente complete, să cereți reducerea dobânzii și să obțineți oferta scrisă. Stabiliți întâlniri la notar pentru împărțirea bunurilor și discutați cu asociații despre vânzare sau extindere. Dar faceți ce aveți nevoie până pe 18 ale lunii!

După 19 noiembrie există riscul să apară întârzieri și neclarități. De aceea, vă sfătuiesc să verificați totul de două ori, să păstrați copii ale fiecărui document și să nu semnați nimic fără a citi fiecare pagină. Păstrați-vă copii, organizați-vă un dosar fizic și unul digital, cu denumiri clare pentru fiecare tranzacție.

Acasă se cere ordine în dialoguri și în relații apropiate. Bine ar fi să discutați deschis despre împărțirea costurilor comune, despre reparații și despre actele necesare! Programați revizii pentru aparatura de comunicare sau pentru mașină înainte de mijlocul lunii și verificați valabilitatea documentelor personale!

Dacă apar neînțelegeri cu frații sau vecinii, stabiliți termene clare și soluții scrise! Nu amânați reparațiile, căci o problemă mică poate să devină costisitoare la iarnă!

Gemeni

Primele 10 zile din noiembrie sunt favorabile pentru călătorii de afaceri și întâlniri cu diferiți oameni. Sunt perspective promițătoare de muncă și succes, de creștere profesională și realizarea rapidă de obiective frumoase. De aceea vă sfătuiesc să vă ocupați acum de lucrurile importante, pentru că mai apoi vor urma alte tipuri de energii, nefavorabile vouă.

Cum spuneam, după 10 încolo se tulbură apele,vin probleme, vin provocări, și unele dintre ele nu depind de voi. Vă puteți schimba locul de muncă, ori vă veți muta într-un nou loc de reședință sau poate că ambele simultan. Veți primi câteva vești de la părinți sau le veți îndeplini instrucțiunile, veți lucra de-acasă din cauza sănătății precare sau a nevoii de a avea grijă de unul din membrii familiei. Conflictele pot apărea pe baza unor obligații neîndeplinite la timp, veți schimba ordinea priorităților, vă veți confrunta cu un fel de colaps emoțional. Multora dintre voi le va fi dificil să ia decizii echilibrate și deliberate deoarece emoțiile și sentimentele inconștiente vă vor ghida, iar voi nu prea știți să lucrați cu ele. Mai bine cereți sprijinul prietenilor de încredere, al celor dragi pentru că ele vă pot ajuta la alegerea tacticilor comportamentale potrivite.

Rac

Jupiter în zodia voastră vă aduce implicare în noi proiecte, multă popularitate, ceea ce vă va împinge să avansați activ în domenii prioritare ale vieții .Important va fi și să vă schimbați imaginea, să adoptați un look îngrijit, chiar nou. Permiteți-vă să experimentați, să participați la activități creative și nu refuzați oferte noi! Aceasta

poate include vorbirea în public, formarea de grupuri și întâlnirea cu persoane care împărtășesc aceleași interese ca și voi. Este posibil să întâlniți persoane influente cu ajutorul cărora veți putea rezolva întrebări vechi și chinuitoare sau puteți fi implicați în implementarea unor proiecte mari.

Intuiția este ascuțită, ceea ce vă va permite să calculați cu exactitate unde să investiți bani și care afacere se va „epuiza”. Fiți atenți la ceea ce este profitabil, nu doar interesant! Abilitățile organizatorice vor avea greutate.

Jumătatea lunii va fi mai dificilă, cu blocaje, neînțelegeri și întrebări fără răspuns. Proiectele se vor amâna până nu se știe când, iar voi veți deveni confuzi și instabili.

Până la final de lună va fi foarte greu să luați decizii în cunoștință de cauză din cauza obligațiilor și a altor factori limitatori care nu pot fi depășiți.

Leu

Destul de greu ați fost încercați până acum. Dar a venit vremea să vă demonstrați talentele și abilitățile. Scuturați-vă deci de stările pesimiste și gândurile descurajatoare, privind înainte cu optimism! Iar dacă se vor mai ivi chestii de rezolvat, amintiți-vă că dispuneți de extraordinara capacitate de adaptare.

Primele câteva 3-4 zile de noiembrie păstrează energiile lunii trecute, după care, bunăstarea și starea de spirit se vor stabiliza și va exista ocazia de a se dovedi calități excelente de afaceri și financiare. Vă vin idei și le discutați cu colegii sau cu oameni aflați pe aceeași frecvență cu voi. Împreună puteți face strategii de dezvoltare și implementare, care mai târziu vor da roade. Există însă o greutate de pornire care depinde de voi. Dacă veți fi grăbiți și impulsivi așa cum vă știu, dar și dacă vă risipiți în mai multe deodată, atunci singuri vă veți da cu stângu-n dreptul.

Atâta timp cât Soarele va traversa Scorpionul, zodie de Apă, mari deschideri vor primi aceia care lucrează-n sistemele de educație superioară, drept sau în companii străine.

Retrogradarea lui Mercur poate încetini mersul lucrurilor, iar pe parcursul ei vă sugerez o întoarcere pe greșeli mai vechi pentru a le repara.

Fecioara

Noiembrie va fi o lună de făcut bilanțuri, de tras concluzii și de sfătuit cu oameni experimentați acolo unde vă simțiți depășiți de situații. Nu vă lăsați provocați și nici nu acționați pe baza stărilor emoționale, ci curățați-vă mintea de gândurile inutile! Aveți nevoie de claritate pentru a schița bine planurile acțiunilor viitoare.

Calmul și relaxarea se vor instala, lăsând în urmă ceea ce v-a produs stres în octombrie, luna trecută. Cooperarea, semnarea acordurilor și tratatelor oficiale vor contribui la dezvoltare și stabilitate în continuare. Altfel, a vă lăsa dominați de instincte și sentimente, nu ar conduce decât la pierderi.

Retrogradarea mercuriană vă readuce pe tapet vechi colaborări sau reluarea de proiecte abandonate cândva.

Din punct de vedere al sănătății, încă rămâneți vulnerabili datorită unei oboseli cronice. Cocktailurile cu vitamine vor ajuta la întărirea sistemului imunitar, iar dacă prindeți o gripă, o răceală, nu ezitați să începeți imediat tratamentul.

Financiar, perioada e bună pentru rezolvarea problemelor financiare. Închideți-vă împrumuturile, plătiți-vă datoriile și rezolvați-vă facturile! Un mic profit este posibil, dar și schimbări neașteptate. Nu vă îngrijorați, ele vor fi în general plăcute!

În cuplu, anumite situații conflictuale se pot agrava, cel mai adesea din pricina inflexibilității și a ambițiilor nemărginite de ambele părți.

