Dragostea nu mai strigă, ci șoptește, iar asta aduce atât reconectare pentru cupluri, cât și surprize neașteptate pentru cei singuri, odată cu posibile reveniri ale unor persoane sau sentimente din trecut. Venus aduce tensiuni profunde, dar și șansa de a învăța să simțim dincolo de cuvinte.

Berbec

În relații, simți că ai ajuns la o răscruce emoțională. Ceva din trecut nu îți dă pace și poate ieși la suprafață prin mici conflicte sau neînțelegeri. E important să nu reacționezi impulsiv, ci să încerci să înțelegi ce îți spune inima dincolo de furie sau nerăbdare. Cei singuri pot reîntâlni o persoană care le-a dat cândva fluturi în stomac – de data asta, cu o altă maturitate.

Taur

Ai nevoie de stabilitate și de afecțiune clară. Dacă ești într-o relație, te vei concentra pe gesturi concrete – poate o călătorie planificată împreună sau decizii legate de viitor. Îți dorești siguranță, dar nu uita să lași și spațiu pentru romantism. Cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context neașteptat, dar familiar – poate prin prieteni sau în locuri care le aduc liniște.

Gemeni

Îți este greu să spui exact ce simți și asta poate crea confuzii în relații. Ai momente în care vrei totul și altele în care vrei doar liniște. Persoana de lângă tine are nevoie să știe pe ce poziție se află. Dacă ești singură, săptămâna poate aduce o atracție bruscă, dar neclară – te va fascina, dar îți va testa și răbdarea.

Rac

Ai nevoie de tandrețe și de o conexiune profundă, dar în același timp îți este teamă de suferință. În relații, poți fi mai retrasă decât de obicei, iar partenerul poate simți că nu ești sinceră cu tine însăți. Adevărul e că ești în proces de vindecare și ai nevoie de susținere blândă. Pentru cei singuri, dragostea poate apărea sub forma unei prietenii care se transformă subtil într-o relație mai profundă.

Leu

Iubești intens, dar săptămâna aceasta simți că ai nevoie de dovezi clare. Poți deveni mai exigentă sau mai posesivă, fără să-ți dai seama. Partenerul poate fi copleșit de așteptările tale, așa că încearcă să transformi dorința de control în încredere. Dacă ești singură, te poți îndrăgosti de cineva care îți oglindește exact ceea ce nu ai vrut să vezi despre tine. E intens, dar revelator.

Fecioară

Treci printr-o perioadă în care dragostea înseamnă mai mult echilibru decât pasiune. Nu te mai entuziasmezi ușor, dar nici nu mai faci compromisuri absurde. Dacă ești în relație, comunicarea va fi cheia: discuțiile sincere despre dorințe și limite pot transforma dinamica voastră. Cei singuri ar putea fi atrași de cineva serios, care aduce calm și o promisiune de stabilitate, chiar dacă nu pare extraordinar la început.

Balanţă

Inima ta tânjește după armonie, dar uneori o cauți în locuri care te destabilizează. Dacă ești într-o relație, ai tendința de a evita conflictele, chiar dacă asta înseamnă să îți negi sentimentele. Nu face asta – e momentul să fii autentică. Cei singuri pot primi semne din partea unei persoane care părea să fi dispărut din peisaj – dar acum vine cu mai multă claritate.

Scorpion

E o săptămână intensă pentru tine, chiar dacă nu o arăți. Emoțiile sunt adânci, uneori contradictorii, dar foarte reale. Relațiile care nu mai au profunzime se pot rupe sau reinventa. Ești invitată să alegi autenticitatea, chiar dacă doare. Cei singuri pot trăi o pasiune intensă, dar scurtă – care lasă în urmă o lecție valoroasă despre atașament și dorință.

Săgetător

Îți este greu să te oprești din alergătura zilnică și să fii prezentă în relația ta. Partenerul poate simți că te pierde sau că îți fuge gândul în alte părți. Apropie-te cu sinceritate și oferă-ți timpul de care are nevoie iubirea să crească, spun astrologii eva.ro. Cei singuri pot fi surprinși de o atracție spontană, dar va fi nevoie de efort și disponibilitate emoțională pentru ca lucrurile să meargă mai departe.

Capricorn

Simți nevoia de siguranță emoțională, dar ești mai închisă decât de obicei. Nu îți vine să vorbești despre ce simți, dar nici nu vrei să fii ignorată. Acest paradox poate crea tensiuni. Partenerul are nevoie să te simtă prezentă. Dacă ești singură, s-ar putea să te simți atrasă de cineva matur și rezervat – cineva care nu cere, dar oferă exact ce ai nevoie: stabilitate și respect.

Vărsător

Iubirea capătă pentru tine un sens diferit – nu mai e vorba doar de compatibilitate, ci de libertate interioară. Relațiile care te sugrumă nu vor mai avea loc în viața ta. Cei care sunt într-o relație vor simți nevoia de spațiu, dar și de dialog sincer. Cei singuri ar putea simți o atracție electrică față de cineva foarte diferit – o conexiune cu potențial de transformare.

Pești

Romantismul tău atinge cote înalte, dar asta te poate face vulnerabilă. Ești dispusă să dai mult, dar ai nevoie să te asiguri că și celălalt vine cu aceeași energie. În cuplu, pot apărea emoții contradictorii, dar și momente de apropiere profundă. Cei singuri pot întâlni o persoană cu care simt o conexiune karmică – intensă, dar și provocatoare.

