În timp ce ne adunăm alături de cei dragi, energia cosmică ne inspiră să ne deschidem inimile și mințile, să ne ascultăm intuiția și să îmbrățișăm schimbările ce vin odată cu acest sezon festiv. Fie că ne dorim armonie în relații, împlinire profesională sau sănătate, horoscopul Crăciunului ne va oferi îndrumări valoroase pentru a naviga aceste momente de sărbătoare cu înțelepciune și optimism.

BERBEC

Pentru tine, acest Craciun este pur si simplu facut pentru o sarbatoare magica de familie. Opteaza pentru o reuniune intima si calduroasa sau mergi in vizita la casa parinteasca. Te-ai putea simti foarte emotional si nostalgic despre trecut si tocmai de aceea te vei bucura de siguranta pe care o simti avand alaturi partenerul pe care il iubesti asa de mult. Chiar daca esti de felul tau mai dur si nu cedezi emotiilor, de Craciun este aproape garantat ca inima ti se va inmuia. Te afli cumva undeva unde nu ai cum sa fii aproape de familie de Craciun ?

Evadeaza din ritmul obisnuit si simte iubirea sub orice forma poti. Reaminteste-ti de momentele bune din trecut, urmareste un film de suflet sau fii voluntar sa ajuti oameni al caror Craciun este mai putin norocos si fericit. Imprastie iubire cum poti, unde poti. Este un timp in care sa te simti conectat, sa ierti si sa lasi sa treaca orice ar fi fost. Craciun fericit, draga Berbec !

TAUR

Pentru tine, acest Craciun iti aduce un varf puternic emotional pe care vei dori sa il impartasesti, pentru ca te simti extrem de sociabil. Ai nevoie in preajma ta de oameni cu care sa te simti familiar si in fata carora sa te poti exprima cu usurinta. Pune mana pe telefon si mergi in vizita la vecini dragi, la familie sau la prieteni de suflet.

Ai putea fi ca un lipici care aduce oamenii impreuna de acest Craciun. Asteapta-te la conversatii care sa te recompenseze emotional in preajma mesei. Daca te afli departe de cei foarte dragi, atunci urarile si sentimentele vor curge din belsug prin telefon, email sau orice forma de comunicare ai la indemana. Sa ai un Craciun foarte fericit !

GEMENI

Pentru tine, acest Craciun pune o puternica lumina asupra a tot ce are viata mai bun de oferit. Ar putea fi vorba despre mancarea si bunatatile pe care Mosul ti le-a adus si abia astepti sa le vezi si sa le gusti… Sau ar putea fi despre a face pe cineva pe care iubesti sa se simta valoros si apreciat. Desi tinzi sa te simti destul de inconfortabil in preajma unei cantitati asa de mari de emotie, este vorba pana la urma de exprimarea practica a iubirii simtite in aceste zile festive.

Cum iti poti impamanta aceste trairi ? Cum iti poti consolida pozitia ? Magia este in aer si are puterea sa se condenseze in mici particule de praf auriu fermecat pentru tine, deci bucura-te ! Sa ai un Craciun fericit, draga Gemeni !

RAC

Lumea este dintr-o data cufundata in valuri de trairi si acest lucru iti activeaza intens imaginatia, in timp ce mancaruri delicioase si activitati calduroase vor avea loc in preajma ta. Te vei simti exact in elementul tau apos de acest Craciun. Insa ce apare nou este o atingere exotica ce iti aprinde imaginatia si iti da vise ciudate si viziuni despre trecut si viitor.

Ai putea simti nevoia sa adaugi un condiment strain in mancare, sa incanti pe toti cu povesti despre calatorii sau tari indepartate sau chiar sa organizezi o petrece de dupa Craciun ca un fel de evadare undeva departe de casa. Orice este posibil. Toata lumea este putin “dusa” zilele acestea din cauza emotiilor, dar nu e nimic cu care sa nu te descurci. Sunt zile de spirit inalt, deci bucura-te la maxim. Sa ai un Craciun foarte fericit, draga Rac !

LEU

Chiar daca in mod obisnuit tu esti un semn foarte volubil si extrovertit, propune-ti sa pui deoparte ceva timp departe de multime ca sa iti restabilesti si intaresti conexiunea cu spiritul tau. Trebuie sa petreci ziua inconjurat de oameni ? Lasa totul sa se manifeste sub ochii tai detasati…

Doar stai intins pe spate, soarbe-ti bautura si savureaza manifestarile emotionale din jurul tau. Ai nevoie de mai multa intimitate acum, deci de ce sa nu eviti aglomeratia uzuala si sa te bucuri de clipe magice intime in doi ? Iar daca simti ca ai vrea sa fii si mai izolat, nicio grija : este semn ca sufletul te cheama pentru o reconectare de acest Craciun.