Luna Plină în Balanță va lumina cerul pe 12 aprilie 2025, reamintindu-ne să cultivăm echilibrul interior. Unde am forțat prea mult? Unde am fost prea indulgenți? Cum am reușit să echilibrăm lucrurile care ne epuizează cu cele care ne reîncarcă? Această Lună Plină, îndrăzneață și strălucitoare, va fi un semnal vindecător, ajutându-ne să ne recentrăm, să ne ancorăm energia și să rămânem deschiși la noi posibilități.