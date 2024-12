Etalare zilnica RUNE mistice joi 5 decembrie 2024. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 5 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Jera (inversata): Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

Taur

Runa etalata – Mannaz (inversata): Fii atent la o persoana din anturajul tau care poate sa aiba doua masti diferite si sa fie lipsit de onestitate fata de tine. Totodata, esti sfatuit sa fii atent la relatia cu cineva de sex opus si sa faci totul ca sa intretii si dezvolti aceasta relatie in armonie : sotie sau sot, partener de munca, tata sau mama. Mannaz este runa umanitatii si a umanului in general.

Gemeni

Runa etalata – Raido (inversata) : Izolare. Lipsa de schimbare sau miscari. Stagnare. Un deadline poate fi ratat. Un drum poate fi ratat. O eroare mecanica se poate intampla. Fii mai mult pe langa casa. Fii atent la un dusman ce se poate prezenta drept prieten. Unele intalniri pot lua un curs neasteptat.

Rac

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa te indeamna acum sa iti sintetizezi contradictiile pe care le experimentezi in relatiile cu oamenii sau in afacerea ta. Daca reusesti, te vei simti increzator si cu existenta plina de sens. Circumstantele iti sunt favorabile, cauta-ti adevarata intergritate. Dar invata si cand e timpul sa te retragi. Un razboinic adevarat e capabil nu doar sa lupte si sa castige dar si sa se retraga inainte ca o situatie dificila sa il sece de puteri.

Leu

Runa etalata – Thurisaz : O situatie prezenta iti necesita reflectie. Nu este nevoie sa faci nimic pana cand nu iei o decizie constienta. A te grabi acum devine inamicul tau principal, indiferent care este situatia, fie la munca, fie o relatie cu cineva. Focusul sa iti fie sa ai oportunitatea de a-ti analiza experientele similare anterioare, altfel situatia poate avea o evolutie nefavorabila. Sfatul este sa meditezi mai mult, sa astepti. Exista mult sens in a te uita acum in urma, ce ti-a folosit pastrezi si ce nu, scapi de acel model pentru totdeauna.

Fecioara

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN te inspira sa cauti adevarul si cunoasterea profunda. Exploreaza subiecte noi si largeste-ti orizonturile. Fii curios si deschis la noi idei. Intelepciunea obtinuta iti va aduce claritate si directie.

Balanța

Runa etalata – EIWAS (cu fata in jos). Fa-ti timp sa vezi detaliile din jurul tau pentru ca ritmul vietii oricum se va accelera. Calatoria este la fel de interesanta precum destinatia. La nevoie, fa un pas in spate si vezi progresul facut ca si cum ar privi altcineva. Daca nu reusesti la timp un scop dorit, aduna-te praful si incearca din nou. Invata lectiile calatoriei tale si data viitoare vei reusi mai mult.

Scorpion

Runa etalata – Dagaz : Dagaz este runa transformarii. Noi zori de zi. O revelatie. O schimbare majora de directie. Prosperitate si implinire. Un final de succes al unei etape. Noul a inceput, intunericul este in urma ta. Pentru ca tarile nordice au nopti si ierni lungi, ele asociaza ziua cu lumina si viata. Dagaz reprezinta insasi esenta luminii naturale a zilei si puterea soarelui. Este punctul cel mai inalt al ciclului dintre lumina si intuneric al zilei, deci este asociata cu lumina divina a spiritualitatii. Cand apare Dagaz, anunta stralucire, progres, dezvoltare, crestere si schimbare fundamentala.

Săgetător

Runa etalata – Ehwaz : O situatie curenta iti poate aduce ceva nou in viata. Poti iesi la intalnire cu oameni noi, poti dezvolta o abordare fundamental diferita a vietii si relatiilor, poti sa schimbi o locatie, poti merge undeva nou. Fiecare situatie promite o schimbare gradata spre mai bine ; se dezvolta idei noi, se imbunatatesc relatiile cu oamenii. Fii pregatit pentru schimbare pentru ca este favorabila.

Citește continuarea AICI