Zodiac CHINEZESC saptamana 24 februarie – 2 martie 2025. NOUL mesaj de la inteleptii din Orient pentru Noul An Chinezesc al Sarpelui de Lemn

Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 24 februarie – 2 martie 2025. Din 29 ianuarie 2025 ne bucuram de Noul An al Sarpelui de Lemn. Lemnul, ca element, aduce creștere, expansiune și vitalitate. Astfel, anul Sarpelui de Lemn promite a fi unul de inițiative mari, de expansiune și de asumare a riscurilor.

Zdiac chinezesc saptamanal Sobolan

Mentine-ti aranjamentele flexibile si optiunile deschise, pe masura ce saptamana va fi destul de plina de evenimente imprevizibile si calatorii ce ofera satisfactie. Este un timp excelent pentru intalniri romantice, prime intalniri sau cele ce pun baze noi unor iubiri vechi. Imaginatia ta bogata si simtul aventurii sunt cele care fac ca lucrurile sa functioneze asa de usor. Exprima-ti emotiile.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Tine-ti ochii pe agenda. Vor fi intalniri, discutii, mese de pranz si tot felul de aranjamente sociale practice. Depinde doar de tine daca le mentii pe toate functionale fara sa te bazezi pe ajutor sau sfat de la altii. Cei singuri sunt pe cale sa intalneasca o persoana speciala. Cu totii insa veti avea parte de baze noi pentru toate tipurile de relatii. Comunica deschis in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Vor fi tot felul de idei noi si influente zburand in jurul tau, dar cel mai bine acum este sa te focusezi doar pe ce stii. Nu este o saptamana benefica sa iti asumi riscuri sau sa pasesti in zona necunoscuta a vietii. Daca simti ca ai nevoie de calauzire, accepta numai de la cineva cunoscut si de mare incredere. Dupa mijlocul saptamanii, atmosfera iti va fi sociala.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Calatoriile si vacantele iti sunt acum in minte. Daca chiar te pregatesti sa pleci sau esti deja plecat, energiile pamantesti ale saptamanii te vor calauzi si iti vor face iesirea productiva. Toata saptamana este necesar sa iti exprimi ideile daca doresti ca persoane speciale pentru tine sa inteleaga unde esti. Fa din weekend timp cu familia.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Ai grija sa nu ratezi cumva idei si concepte noi fara sa reflectezi asupra lor. Altfel ai putea pierde ceva important pentru tine. Tensiunile recente emotionale si de munca vor disparea, dar depinde numai de tine sa iti iasa lucrurile bine acum pentru urmatoarea perioada. In loc sa fii enervat de atitudinea unor oameni, ar fi mai productiv sa arati blandete si intelegere. Vorbeste despre viziunea ta de viata in acest weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Ai grija sa nu ratezi cumva idei si concepte noi fara sa reflectezi asupra lor. Altfel ai putea pierde ceva important pentru tine. Tensiunile recente emotionale si de munca vor disparea, dar depinde numai de tine sa iti iasa lucrurile bine acum pentru urmatoarea perioada. In loc sa fii enervat de atitudinea unor oameni, ar fi mai productiv sa arati blandete si intelegere. Vorbeste despre viziunea ta de viata in acest weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Nu este nicio nevoie sa te grabesti saptamana aceasta. In orice ai fi implicat, daca incerci sa grabesti lucrurile vei esua si vei ajunge intr-o mocirla. Tine aproape de un ritm linistit si calm. Mai tarziu in saptamana, vei fi inspirat sa fii creativ sau sa faci schimbari interesante in jurul casei. Daca cauti romantism, planifica weekendul ca sa iti implinesti aceste dorinte.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Esti la zi cu toate acele sarcini si lucruri de facut, neplacute, plictisitoare dar necesare ? Daca nu, aceasta este saptamana sa te ocupi de ele si sa te faci o data pentru totdeauna. Vor fi si solicitari asupra timpului tau dinspre familie, unele din ele iti vor testa rabdarea. Profita cumva cineva de bunatatea ta ? Ar fi cel mai bine ca in weekend sa iti faci poftele si placerile.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Este timpul sa o iei inainte si sa iti pui anumite idei in actiune. Spre norocul tau, puternice energii pamantesti circula ca sa iti imputerniceasca eforturile. Va fi intelept sa nu lasi pe nimeni sa iti ia vantul din pupa atunci cand au tendinta sa isi exprime indoielile despre planurile tale. Ce stiu ei de fapt ? Ei nu sunt tu. In weekend, ce ar fi sa faci ceva cu totul diferit ?

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Este timpul sa o iei inainte si sa iti pui anumite idei in actiune. Spre norocul tau, puternice energii pamantesti circula ca sa iti imputerniceasca eforturile. Va fi intelept sa nu lasi pe nimeni sa iti ia vantul din pupa atunci cand au tendinta sa isi exprime indoielile despre planurile tale. Ce stiu ei de fapt ? Ei nu sunt tu. In weekend, ce ar fi sa faci ceva cu totul diferit ?

Continuarea pe Sfatul Parintilor