Pentru semnele norocoase, noi energii binefăcătoare sunt la orizont, promițând să le aducă oportunități neașteptate și regăsirea motivației. Atmosfera cosmică favorizează inițiativele curajoase, iar cei care își aleg cu înțelepciune pașii vor descoperi că pot depăși orice obstacol. Această săptămână nu este doar o oportunitate de a recâștiga controlul asupra propriilor vieți, ci și un moment de transformare personală, în care încrederea și determinarea vor străluci mai puternic ca niciodată.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

E vremea sa faci mai multa miscare, sa depui mai mult efort. Ai intrat intr-o rutina sedentara care te-a facut sa-ti pierzi stralucirea si ambitiile. Daca vrei sa eviti criticile, treci la actiune. Ai un ochi prea fin pentru detalii ca sa nu il folosesti. Evita sa transformi increderea de sine in aroganta. Poti avea multe de pierdut.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Oamenii te subestimeaza, pentru ca natura ta blanda i-a facut sa te perceapa ca fiind slab. Dar tu nu esti o victima. Esti suficient de intelept ca sa nu faci compromisuri si sa nu accepti ca ceilalti sa te doboare. Urmeaza-ti pasiunile, nu trebuie sa fii dragut si sa le faci altora pep lac. Fii increzator in fortele proprii. Adevaratii prieteni iti vor fi alaturi in orice situatie. Timpul va aduce in jurul tau oamenii pe care ii meriti.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Esti sensibil la critici si poti ajunge chiar sa jignesti oamenii care iti arata unde gresesti. In acelasi timp, insa, atunci cand simti ca ai facut ceva nepotrivit, esti primul care vrea sa remedieze problema. In plan profesional, incearca sa te tii de ceea ce ai promis. Nu te mai lasa influentat de ce spun altii, mergi spre ceea ce ti-ai luat angajamentul sa faci.

Zodii norocoase până pe 22 septembrie. Nativii care au parte de miracole

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Fortele cosmice iti aduc oportunitati de schimbare. Poate ca a venit vremea sa te indrepti intr-o directie noua. Fii inspirat, imbarbateaza-te si arata-ti adevarata fata. Fii creativ, scoate-ti talentele la lumina. Urmeaza-ti visul si implinste-ti misiunea!

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Te bucuri de o energie care va pune o multime de lucruri intr-o cu totul alta perspectiva. Pe masura ce privesti aceste noi orizonturi, viata ta si toate lucrurile cu care jonglezi capata un nou sens. Atentie la bani si la anturaj. Profita la maximum de castigurile pe care le ai din punct de vedere financiar, dar incearca sa nu dai din banii tai persoanelor in care nu ai incredere totala.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Saptamana aceasta se anunta sansa de a echilibra tot ce a fost provocator pana acum. Daca ai avut un moment de rebeliune, de neintelegere, poti acum sa lamuresti ce s-a intamplat. Universul iti face o favoare. Nu ii da cu piciorul. Stabileste un echilibru intre nevoile tale si nevoile celor din jurul tau.

Punct de cotitură astral. Fecioarele și Scorpionii, lideri ai transformării alături de patru zodii

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Ai tot spus DA la multe solicitari si te-ai aglomerat pana peste cap. Invata sa spui NU. Renunta sa iti mai aduci de munca acasa. Pastreaza casa doar pentru placerile vietii. Organizeaza-ti timpul si munca in asa fel incat acasa sa fii doar cu tine si cu ai tai, fara dosare si sarcini de birou.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Te simti bine in aceasta saptamana. Adaugi in viata ta ingrediente speciale care te fac mai jucaus, mai aventuros. Te simti mai indraznet, mai pasional. Ideile tale sunt excelente si acceptate de catre partenerul romantic. Daca esti singur, weekend-ul poate reaprinde flacara unui vechi amor.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Trebuie sa te adaptezi la energiile actuale. Nu te lasa coplesit de nimicuri. Concentreaza-te pe viata de famlie, pe atmosfera placuta din familie. Weekend-ul poate aduce mai multa aventura si ai sansa sa iesi putin din rutina zilnica. In viata profesionala, fii mai competitiv si nu te lasa descurajat de ce spun ceilalti.

Ce intrare te îngrozește cel mai mult? Răspunsul îți dezvăluie cea mai mare frică din subconștientul tău

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Ai o saptamana plina si trebuie sa profiti de oportunitatile care apar. Pune accent doar pe relatiile care iti aduc bucurie si implinire. Evita persoanele care apasa butoane sensibile si nu intra in conflicte, mai ales la birou. Weekend-ul iti poate aduce o intanire care sa-ti schimbe viata, indiferent ca este vorba de ceva romantic sau o intalnire de afaceri.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

O saptamana profitabila, in care accentul se va pune pe munca, scrie SfatulParintilor. Fa-ti cat mai multe planuri, creeaza proiecte, iar cand va veni momentul potrivit actioneaza pentru punerea lor in practica. Vor veni si banii pentru efortul depus, dar trebuie sa ai rabdare. Weekend-ul se anunta romantic si misterios. Pregateste-te pentru surprize speciale.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

O perioada pentru noi inceputuri, pentru rezolutii. Fa-ti planuri, sadeste seminte, lanseaza in Univers intentii. Nu este exclus sa calatoresti undeva pentru a-ti reincarca bateriile. Dragostea pluteste in aer, mai ales daca esti singur. Daca ai avut conflicte in cuplu, e vremea pentru sarutul de impacare. Dar, totusi, actioneaza cu delicatete.

Horoscop special: Venus se mută în Scorpion în 22 septembrie – 17 octombrie 2024 și dă peste cap viața amoroasă. Nimic nu va mai fi la fel