Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

In aceasta saptamana sunt sanse mari sa te trezesti simtindu-te mai calm si mai increzator. Este o vreme cu energii pozitive sa iti incerci norocul facand lucruri doar pentru tine. Atasamentul tau pentru familie este puternic. Uneori, a le face lor pe plac nu trebuie sa fie prima ta prioritate. Daca nu ti-ai creat un buge personal sa iti gestionezi banii, acum este timpul sa o faci. Cu cat esti mai constient cum si pe ce se duc banii, cu atat mai usor iti va fi sa te simti calm si cu lucrurile sub control in continuare.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Ti se aduce oportunitatea de a te intelege pe tine insuti la un nivel mai profund. Gelozia sau alte reactii emotionale intense te fac sa fii in garda legat de ce vorbesti. Uneori este pur si simplu mai bine sa lasi lucrurile sa se duca. Iti apar oportunitati financiare, calatorii sau planuri educationale. fii diplomat cu implinirea dorintelor tale, ca sa obtii ce vrei. Weekendul este norocos si iti aduce in preajma oameni dragi cu mancare buna si conversatii pline de viata.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Cheia succesului este sa acorzi atentie sporita pentru detalii marunte. Emotiile puternice te pot coplesi si iti pot schimba perspectiva. Timpul petrecut cu prieteni vechi iti face bine si te ajuta sa ramai centrat. Daca ai de luat decizii financiare sau legale, fa-ti partea ta de documentare si vorbeste cu specialisti. In weekend te poti distra excelent in intalniri relaxante cu prieteni apropiati.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

O energie pasnica ce apare te face sa accepti situatii stresante cu mai mult calm si siguranta de sine. Pot fi evenimente care iti arata adevaratele tale sentimente intr-o situatie incarcata emotional. O energie foarte pozitiva incurajeaza succesul in orice proiect de grup. Abilitatea ta pe vanzari sau marketing este puternica. Iti este usor sa vorbesti cu prieteni dragi empatici despre ce simti.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Munca multa, orele regulate si perseverenta pot sa nu fie cele mai iubite metode dar aceasta este singura cale sa avansezi saptamana aceasta. Intra adanc si fa tot ce poti in orice domeniu in care esti implicat si ai lucruri nerezolvate. Fa tot ce poti mai bine sa cooperezi cu superiorii si respecta dorintele parintilor tai. Daca ti se pare dificil sa iei o decizie, amana orice actione pana cand lucrurile sunt mai clare. Tine legatura cu oamenii ca sa descoperi resurse utile.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Vei avea energia de a te concentra sa accepti sa faci munca care este mai putin interesanta si ceva mai solicitanta. Fii atent la orice emotie sau idee ce ti se pare asa de puternica incat devine o obsesie. Uneori, a face nimic este calea cea mai buna. Vor fi si zile bune pentru propria dezvoltare. Femeile prietene te vor sustine. Nu ezita sa ceri sfatul expertilor pe orice tema ai nevoie. Spre weekend vei aborda proiecte neterminate acasa cu entuziasm marit si cu eficienta.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Atitudinea de a fi cu picioarele pe pamant si sfaturile profunde vor fi apreciate. Muncesti din greu sa termini proiecte indraznete. Acum este un timp excelent pentru a studia sau a preda in orice arie de interes. Daca nu ai fi fost cu atentia sporita pe bugetul tau personal sau familial, acum este timpul sa iti pui finantele sub lupa la analizat. Petrece mai mult timp organizand lucruri pe langa casa. Este bine sa fii realist cand vine vorba de atasamente, fie de obiecte fie de sentimente. Simplitatea este cea mai buna.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Ritmul nebun de viata pare sa se incetineasca in aceasta saptamana. Vei avea o pauza tocmai buna sa mai respiri si sa recuperezi la proiecte lasate in urma, spun astrologii SfatulParintilor. In relatiile sentimentale, lucrurile pot fi un pic mai complicate. Ai nevoie sa fii apreciat si pot fi probleme daca partenerul nu iti ofera ceea ce vrei. Daca vei fi pe toane si iti vei retine afectiunea, tu vei fi cel ce pierde. Fii rabdator daca ti se pare ca nu esti inteles.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Evenimentele implicate solicita rabdare suplimentara daca apar intarzieri sau neintelegeri. Poate trebuie sa refaci ceva ce credeai ca este complet. Vorbeste cu cineva in care ai incredere despre o situatie incarcata emotional. Stresul iti poate fi redus daca faci o prioritate din obiceiuri sanatoase. Exercitiile fizice regulate pot face o diferenta enorma in abilitatea ta de a face fata. Fa tot ce poti sa ii curajezi si pe altii sa isi exprime sentimentele.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Orele lungi de munca pentru implinirea telurilor nu vor fi greu de suportat. Continua sa muncesti si sa te documentezi pentru orice ai nevoie in plus pentru interesul tau. Informatia inseamna putere. Este vital sa abordezi totul cu rabdare si sa fii cat de clar poti in vorba sau in scris. Ia-o usurel si fii atent la detaliile marunte. Iti poti construi un viitor financiar sigur daca faci efortul de a-ti schita sau reaseza bugetul personal.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Luni este o zi pozitiva ca sa intelegi mai multe despre care e rolul tau intr-o situatie tensionata. Esti dispus sa fii onest ? Emotiile pot fi mari Marti. Fii atent sa nu cazi in capcana unor discutii inutile alimentate de sentimente puternice. Prietenele tale te sustin si te pot ajuta sa iei decizii intelepte. Poti fi foarte focusat pe ale tale si deloc interesat sa faci ce vor altii de la tine. Copiii si animalele de companie pot fi o influenta puternica si pozitiva.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Aceasta saptamana este plina de intalniri placute si cu munca constanta si sigura spre obiective bine stabilite. Cel mai bine iti este sa faci un mix echilibrat intre munca sustinuta si relaxare. Vezi sa dormi suficient. Ia legatura cu prieteni dragi care sunt departe. Ei iti apreciaza caldura si umorul. Iubesti mancarea buna si vremurile bune viitoare iti pot aduce ocazia sa descoperi gusturi noi culinare in compania cuiva drag.

