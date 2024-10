Horoscop weekend. LEU

Esti comis sau nu ? Trebuie sa iei o decizie in ce directie vrei sa mergi cu o relatie de iubire inainte de a face viata asta pentru tine. Poate ca nu ai anticipat ce tip de evolutie va fi si nici nu prea ai mult control asupra scenariului. Totusi, trebuie sa iei o decizie despre ce vrei si sa actionezi in consecinta. In acelasi tip de faza poti fi si in legatura cu copiii sau proiectele creative. Iti poti lansa intentiile, apoi trebuie sa le dai drumul si sa vezi cum se aseaza lucrurile.

Horoscop weekend. FECIOARA

Este surprinzator ca esti pregatit sa schimbi unele lucruri in casa si in scenariul de familie pentru ca de regula esti cel caruia ii place sa mentina lucrurile exact asa cum sunt. Aceasta schimbare in modul de operare poate cauza o agitatie in relatia cu partenerul sau alti membri de familie. Desi aceasta schimbare implica o scuturare, ea are drept scop sa creeze mai mare stabilitate si confort pe termen lung. Daca traiesti singur, iti va fi mai usor sa gestionezi. In ambele cazuri, te vei bucura cand totul revine la normal.

Horoscop weekend. BALANTA

Cuvintele tale pot avea un impact extrem de puternic asupra altora deci fii constient de ceea ce spui. Sunt sanse ca aceste cuvinte sa fi fost tinute in tine de ceva timp si sa simti nevoia sa le eliberezi. Daca tu esti cel ce primesti asemenea vorbe intr-o conversatie, ia-o fara suparare. Exista un mesaj in acest dialog pe care ai face bine sa il iei in considerare. In ambele cazuri, ce se comunica nu este, probabil, ceva negativ, doar ceva ce nu te asteptai sa auzi sau sa spui. O examinare mai atenta iti arata ca este de fapt ceva pozitiv.

Horoscop weekend. SCORPION

Va trebui sa te gandesti serios la viitor cand vine vorba de aspecte de bani. Peisajul financiar se mai schimba si nu e prudent sa cheltui asa cum ai mai facut-o, spun astrologii Sfatul Parintilor. Chiar si felul in care faci banii necesita, poate, o evolutie ca sa poti continua sa infloresti. Asta iti poate suna de rau augur dar nu este asa. De fapt, ar putea fi un sunet de trezire care sa te indrepte spre directia corecta a unei schimbari necesare. Dupa ce lucrurile s-au asezat, vei experimenta mai multa stabilitate decat ai avut de multa vreme.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Ceva neasteptat pe care cineva, poate partenerul, face sau spune te poate seta pe o noua traiectorie. Ai putea fi ceva major sau total minor, dar ce este sigur este ca aceasta evolutie a lucrurilor te poate face sa iei in calcul optiuni care nu erau inainte in radarul tau. Ar putea sa provoace un shift in relatie sau chiar in cariera. Nu te teme sa iesi in afara zonei de confort. A lua un salt in credinta poate fi exact ce ai nevoie acum.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Cine spune ca o dorinta secreta nu se poate implini ? O evolutie neasteptata a lucrurilor ar putea sa traga cortina de pe ceva la care ai muncit mult sa mentii ascuns. Nu iti va placea sa fii fara control daca apare drama la orizont. Toturi, acesta este modul in care lucrurile trebuiau sa evolueze ca sa ai dorintele implinite. In curand vei fi in stare sa fii mai deschis despre ce vrei iar asta va fi o mare eliberare.

Horoscop weekend. VARSATOR

Indiferent cat de puternic simti despre o prietenie sau despre viata ta sociala, s-ar putea sa nu fii in stare sa mentii o conexiune in acelasi fel daca ea interfereaza cu interesele tale. Viata amoroasa, relatia cu copii sau dedicarea pentru un proiect creativ pot solicita sa faci unele ajustari. Vei avea nevoie de spatiu ca sa aduci o faza importanta de dezvoltare spre un final. Dupa aceea, prioritatile iti vor fi diferite si va trebui sa rearanjezi cum iti folosesti timpul.

Horoscop weekend. PESTI

A obtine tot ce vrei in viata profesionala poate avea consecinte neasteptate acasa. Te poti astepta sa aiba loc o zguduire, desi pana la urma aceasta schimbare va duce la o mai mare stabilitate decat ai avut de mult timp. Esti sub multa presiune, dar nu ar trebui sa te simti ca si cum trebuie sa gestionezi totul de unul singur. Vei avea beneficii frumoase daca te indrepti spre altii pentru sustiner. Serios, exista pretutindeni oameni dornici sa te ajute.

