Lemnul, ca element, aduce creștere, expansiune și vitalitate. Astfel, anul Dragonului de Lemn promite a fi unul de inițiative mari, de expansiune și de asumare a riscurilor. Este un an propice pentru inovație, pentru începerea unor noi proiecte și pentru asumarea unor roluri de lider. Pe plan colectiv, poate indica o perioadă de creștere economică și de avans tehnologic.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Esti extrem de competitiv pana Joi, ceea ce este un mare plus intr-o situatie competitiva in care te afli. Altfel, devine alienant si prea greu de suportat pentru colegii tai. Cooperarea cu altii fac sa iesiti invingatori Vineri. Financiarul, nici cerul nu este limita pentru tine saptamana aceasta. Esti sufletul oricarei petreceri incepand de Vineri. Moderatia este mantra ta in aceasta saptamana in care vei fi prea puternic si pur si simplu prea mult din ceva bun.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Joi este vremea sa pui mana pe informatii care pana acum erau evazive. Vei gasi oportunitati avantajoase de comunicare Vineri. Viziunea si inspiratia despre viitor iti asigura baze de castig financiar toata saptamana. Stelele te previn sa nu intri intr-o uniune amoroasa pana Vineri pentru ca partenerii pot sa nu fie disponibili emotional asa cum ai nevoie. De Vineri pana Duminica realizati amploarea sentimentelor dintre voi, va spuneti cuvinte tandre importante si descoperiti ca aveti asa de multe lucruri in comun.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Luni poti incepe cu incredere proiecte sub stelele care iti dau auspicii favorabile. Miercuri pot auzi povesti ce te intristeaza despre motivele pentru care unele lucruri nu s-au intamplat si te simti sub presiune pana Joi ca sa faci ce ai de facut. Poti face investitii prudente Marti si Joi dar ai o dificultate sa te opresti din a cheltui pe produse sau servicii luxoase de care chiar nu ai nevoie. Esti optimist despre relatia sentimentala Marti iar increderea dintre voi devine puternica Vineri.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Ai o atitudine de responsabilitate asupra actiunilor tale, dar din cand in cand iti place si sa te plangi ca totul ti se intampla numai tie. Ai grija cum iti alegi pasii. In dragoste, romantismul pluteste in aer. Profita la maximum de acest context astral si fii mai sociabil. Daca esti singur, sunt sanse sa iti intalnesti jumatatea.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Farmecul tau natural si incapatanarea lucreaza in avantajul tau. Fa-ti timp sa sortezi documente, hartii, reviste de care nu mai ai nevoie de acasa sau de la birou. Ceea ce inveti saptamana aceasta te va afecta adanc si iti va schimba viata in vine. Vineri este un moment ideal sa faci pasi concreti ca sa iti exprimi viziunea creativa. Te poti simti mai ingrijorat decat de obicei in weekend. Fa tot ce poti ca sa te relaxezi si sa te bucuri de placeri simple.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Aceasta va fi o saptamana linistita care iti va da sansa sa recuperezi unele sarcini vitale sau mai putin vitale ce necesita implicarea ta. Spre mijlocul saptamanii, te vei simti pregatit sa abordezi unele subiecte serioase care s-au pregatit in fundal si s-au copt tocmai bine spre a iesi la lumina. Tine minte, exista energii celeste pozitive ce te sustin. De-a lungul intregii saptamani, tine de a petrece timp cu cei mai apropiati de inima ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Nu este vina ta daca nu reusesti sa faci tot ce ti-ai propus in aceasta saptamana. Sunt unele energii incapatanate si care creaza obstructie in jurul tau, deci pus simplu in cuvinte, ideea este ca multe lucruri nu vor iesi usor. Te poti astepta la unele frecusuri. Spre mijlocul saptamanii, va fi timpul sa iti reanalizezi situatia curenta de munca. Cum ai putea schimba lucrurile ca sa iti usurezi viata ? Bucura-te totodata de vibratiile pasnice in viata personala pe care saptamana ti le livreaza.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Tine de planurile tale existente si de agenda stabilita pentru aceasta saptamana. Daca incerci sa schimbi orice, vei cauza confuzie sau dezamagire cuiva apropiat. Spre mijlocul saptamanii, vocea ta calma si ideile tale bune vor si cele care vor scoate pe toata lumea dintr-o situatie tensionata. Weekendul va fi cel mai placut de petrecut acasa cu cei dragi sau sa inviti oameni speciali la tine.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Reconecteaza-te cu creativitatea sau cu spiritualitatea ta in aceasta saptamana. Ai nevoie sa iti improspatezi si reincarci sufletul. Toata saptamana va fi despre ce spui si cum reactionezi in loc de ce faci. Mentine-te calm si urmeaza-ti intuitia, oricare ar fi situatia in care te gasesti. De ce sa nu planifici iesiri speciale, de suflet, pentru serile de weekend ?

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Este rolul tau in aceasta saptamana sa ii linistesti si calmezi pe cei care sunt agitati si sa ii iluminezi pe cei care gresesc. Abordeaza insa ambele situatii cu mult tact. Unii Dragoni vor primi vesti bune sau informatii despre diverse oportunitati. Daca ai inspiratia activata, reactioneaza si profita imediat de avantajele acestei saptamani. Vei gasi weekendul a fi in stari mult mai acceptabile si calme fata de cel trecut.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Vor fi tentatii de a cheltui bani in mod nenecesar in aceasta saptamana si cu o dorinta de rasfat si mod de a trai mai luxos. Totusi, ar fi mai bine ca doar sa te relaxezi si sa gasesti bucurii mai putin costisitoare, scrie SfatulParintilor. Oricum esti predispus sa cheltui mai mult decat este echilibrat pentru buzunarul tau, deci fa un efort sa iti mentii banii pentru ce nevoi vei avea de ei in curand. Dupa mijlocul saptamanii, va fi mai mult despre prietenii si prieteni ce au nevoie de tine.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Daca e sa mergi inainte cu bine si realizari, ai nevoie sa te eliberezi de idei expirate si de moduri vechi de a face lucruri. Tu ai toate informatiile de care ai nevoie la degetul mic, daca te ostenesti sa le si cauti. Toata saptamana, unii prieteni speciali sau membri apropiati de familie vor avea solicitari asupra timpului tau. Conecteaza-te mai mult cu cei la care tii dar nu in detrimentul tau.

