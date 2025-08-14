Șobolan – Sprijin neașteptat

Această săptămână aduce pentru Șobolan susținere din partea unor persoane influente. O conversație întâmplătoare se poate transforma într-o colaborare de succes. Este momentul să ceri ajutor dacă ai nevoie – universul îți răspunde.

Bivol – Echilibru între muncă și familie

Bivolii trebuie să fie atenți la suprasolicitare. Ai tendința de a accepta prea multe responsabilități. Prioritizează-ți timpul și acordă atenție și celor dragi, altfel pot apărea tensiuni în familie.

Tigru – Noi începuturi

Tigrul intră într-o etapă de afirmare personală. Dacă ai amânat un proiect, acum este momentul să-l pui în practică. Energia ta este la cote maxime, dar evită să intri în conflicte inutile.

Iepure – Claritate emoțională

După o perioadă de confuzie, Iepurele găsește liniște interioară. O discuție sinceră cu cineva drag îți poate aduce răspunsurile pe care le așteptai. Este o săptămână bună pentru decizii sentimentale.

Dragon – Rezultate vizibile

Munca depusă în ultimele luni începe să dea roade. Vei primi recunoaștere publică sau o recompensă financiară importantă. Atenție însă la sănătate – nu ignora semnalele corpului.

Șarpe – Înțelepciune în decizii

Șarpele trebuie să-și urmeze instinctul. O situație delicată te obligă să alegi rapid. Nu te lăsa influențat de părerile celorlalți – intuiția ta este corectă.

Cal – Energie și pasiune

Calul traversează o perioadă dinamică, cu multă activitate socială. Este momentul ideal să-ți extinzi rețeaua de contacte. În dragoste, o surpriză plăcută te poate lua pe nepregătite.

Oaia primește șansa vieții ei

Oaie – Șansa vieții

Această săptămână poate fi definitorie pentru Oaie. Primești o ofertă profesională sau financiară care îți poate schimba traiectoria.

„Oaia are acum în față un moment rar, în care poate face un salt important spre împlinirea personală și stabilitatea financiară. Este important să nu lase frica de schimbare să o oprească”, arată analiza astrologilor chinezi.

Maimuță – Lecții de răbdare

Maimuța trebuie să înțeleagă că lucrurile bune cer timp. Evită deciziile impulsive, mai ales în afaceri. În plan personal, un prieten îți poate oferi un sfat prețios.

Cocoș – Confruntarea cu adevărul

Este posibil să descoperi informații ascunse sau să primești claritate asupra unei situații confuze. Chiar dacă adevărul doare, îți va fi de folos pe termen lung.

Câine – Schimbare radicală

Câinele trece printr-o săptămână de cotitură. Poți decide să schimbi locul de muncă, orașul sau chiar stilul de viață.

„Energia acestui interval îi susține pe nativii Câine în luarea unor decizii mari, menite să le aducă mai multă libertate și satisfacție personală”, subliniază specialiștii în astrologie chineză.

Mistreț – Revenirea la echilibru

După o perioadă agitată, Mistrețul găsește liniște. Poți petrece mai mult timp acasă sau în natură, ceea ce îți va reîncărca bateriile.

