Sobolan

Desi pot aparea turbulente pe frontul astral al lunii, nu trebuie sa disperi. Orice obstacol iti apare in cale il poti rezolva cu calm si cu intelepciune. Atmosfera de la birou poate fi tensionata si concurentiala, insa daca iti pastrezi claritatea mentala vei putea sa-ti duci sarcinile la bun sfarsit. Nu te sfii sa-ti aperi punctele de vedere si sa arati o opozitie ferma in cazul in care cineva incearca sa-ti fure ideile. Nu sta prea mult in preajma colegilor cu energie negative. In familie, ai parte de suportul celor dragi, asa ca le poti spune de fiecare data pasul.

Bivol

Perspectivele lunii sunt benefice pentru nativii acestei zodii. Viata profesionala poate avea provocarile sale, insa nu e nimic care sa te dea peste cap. Trebuie doar sa-ti arati profesionaismul si harnicia. Nu te astepta la recompense sau promovari majore in aceasta luna, dar nu trebuie sa renunti la a da ce e mai bun din tine. Vor aparea si rezultatele, chiar daca nu imediat. Cu toate acestea, nu iti neglija starea de sanatate si asigura-te de te odihnesti suficient de mult si mananci lucruri sanatoase.

Tigru

Te poti astepta la o luna fabuloasa. In cariera se anunta oportunitati care sa se ridice la nivelul ambitiei tale. Astrele sunt favorabile progresului financiar. Banii vin din sfera profesionala, insa se anunta si niste castiguri paralele din alte surse de venit. Nu este exclus sa incepi o afacere pe cont propriu sau sa incerci fondurile de speculatii bursiere. In amor, daca esti singur, acum este luna ta. Daca ai o relatie, astepta-te la ceva minunat. O veste buna se anunta. La capitolul sanatate ar trebui sa fii putin mai atent cu ceea ce mananci.

Iepure

O luna satisfacatoare pentru tine. Perspectivele in cariera sunt uimitoare, ai parte de sustinerea colegilor si a conducerii. Munca asidua si pragmatismul te vor ajuta sa progresezi. Nu neglija contactele sociale, te vor ajuta sa cresti in domeniul profesional. Si banii vor veni foarte usor din diverse surse, deci ia in calcul si alte activitati paralele. Cu suficienta odihna si relaxare, si starea de sanatate va fi la cote inalte. Nu ti-ar strica, totusi, putin mai multa miscare.

Dragon

Luna se anunta prospera. Din punct de vedere profesional, poti avea un program foarte incarcat. Pentru a duce toate sarcinile la bun sfarsit ai nevoie de mai multa concentrare si o mai buna organizare. La capitolul bani, evita speculatiile financiare. Riscurile pot fi mai mari decat eventualele castiguri. In viata de cuplu, te bucuri de o buna comunicare cu partenerul. Nu este exclus sa plecati undeva impreuna. La capitolul sanatate este recomandat sa incerci mai multe activitati sportive sau meditatii care sa te relaxeze.

Sarpe

O luna incurajatoare. In plan profesional se anunta oportunitati de a-ti demonstra valoarea. Foloseste-te de toate abilitatile tale pentru a impresiona managementul firmei la care lucrezi. Te poti astepta la promovari sau recompense banesti, daca reusesti in aceste proiecte. Astrele sunt favorabile cresterii veniturilor. Atentie daca ai de gand sa faci speculatii financiare. Nu risca daca nu esti sigur de rezultat. In viata amoroasa, evita pe cat posibil conflictele.

Cal

Luna se anunta promitatoare. Trebuie, insa, sa te descurci singur. Nu te baza prea mult pe altii, pentru ca risti ca ei sa nu se tina de cuvant si sa ramai descoperit. In plan profesional, concentreaza-te pe pastrarea unor relatii armonioase cu managementul firmei si cu persoanele mai in varsta de la birou. Ei te pot ajuta sa-ti atingi cu usurinta obiectivele si sa avansezi in cariera. Fluxul de bani poate fi si el incurajator pe parcursul lunii martie, doar ca este posibil sa apara cateva cheltuieli neprevazute. Ai grija sa te odihnesti suficient de mult pentru a face fata stresului cauzat de solicitarile in cariera.

Oaie/Capra

O luna provocatoare, insa nu ar trebui sa te descurajezi. In plan profesional situatia poate fi stresanta, cu multe solicitari din partea conducerii firmei la care lucrezi, insa cu putina organizare poti face fata proiectelor care ti s-au inmanat. Atentie la bani in aceasta luna, nu da cu imprumut, nu face speculatii, caci risti sa pierzi sume importante. In relatii, pastreaza-ti calmul. Stresul de la birou isi poate spune cuvantul si acasa. Incearca sa nu pasezi responsabilitatea pe umerii partenerului.

Maimuta

Luna se anunta excelenta la capitolele sanatate si amor. Experimentezi o multime de lucruri noi alaturi de partenerul de cuplu, gasiti solutii noi la probleme vechi si totul infloreste in relatia voasatra. Daca esti singur, ai sanse multe sa intalnesti posibili parteneri. Participi la multe evenimente sociale unde poti cunoaste oameni foarte interesanti. Da-ti voie sa fi romantic si pasional. Este recomandat sa faci mai multa miscare si mai multe exercitii de relaxare pentru a-ti mentine in echilibru sanatatea fizica si emotionala.

Cocos

Caine

Un mic efort in plus aici, un pic dincolo, si asa ajungi sa creezi luna aceasta rezultate impresionante. Luna aceasta este in totalitate despre a folosi disciplina de sine ca sa faci ca lucrurile sa se intample cu succes. Unii dintre voi v-ati pus intrebari despre dinamica unei anumite prietenii sau relatie de munca. Daca te simti impovarat sau legat, atunci lucrurile trebuie sa se schimbe si tu esti persoana care are puterea de a face schimbarea. Luna iti aduce si distractie sociala si invitatii formale.

Mistret

Luna se anunta norocoasa. Vei straluci in multe domenii din viata ta. Cariera este promitatoare, chiar daca te angajezi la sarcini suplimentare. Vei avea oportunitatea sa-ti arati talentele si sa fii remarcat de superiori. In cuplu, atmosfera este romantica si pasionala. Daca esti singur, se pare ca apare si marea dragoste, cat de curand, in viata ta. Nu este exclus nici ca cineva din trecutul tau sa reapara si sa va reluati relatia, de data aceasta cu mai multe sanse de reusita. Succes!

