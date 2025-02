Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Iti lipseste putin increderea de sine. Nu ca ar observa cineva, insa nu iti face bine tie. Programeaza-ti intalnirile de afaceri pentru prima parte a saptamanii, iar ultima parte celor amoroase. Nivelul de energie pare sa scada la mijlocul saptamanii, de aceea este indicat sa iti gestionezi foarte bine sarcinile, astfel incat sa faci fata tuturor. Weekend-ul odihneste-te cat de mult poti. Corpul tau are nevoie de relaxare.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pregateste-te sa iti demonstrezi abilitatile de a rezolva rapid problemele. Oamenii au nevoie de tine si te vor solicita in primele zile ale saptamanii. Miercuri-joi te poti intalni cu persoane care au o viziune destul de restransa asupra lucrurilor, insa nu trebuie sa te lasi influentat de ei. Sfarsitul saptamanii sunt zile perfecte pentru a iesi in oras. Daca esti singur, nu este exclus sa intalnesti pe cineva interesant.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

In aceasta saptamana, concentrarea si disciplina sunt evazive. Nu lasa mintea sa o ia hai-hui spre alte zari. Fii ancorat in ceea ce faci. Evita sa iei decizii bazate pe impuls, mai ales spre sfarsitul saptamanii. Weekend-ul se anunta romantic. Daca esti singur, o intalnire cu cineva special ar putea sa te vrajeasca pentru multa vreme.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Indiferent ce iti propui, pentru a-ti indeplini obiectivul ai nevoie de perseverenta. Nu te lasa distras de la ceea ce faci in primele zilele ale saptamanii. Miercuri-joi, cineva poate incerca sa profite de pe urma bunatatii tale, deci fii atent cu cine esti amabil. Joi-vineri este o perioada excelenta pentru italniri de afaceri sau amoroase. Dedica weekend-ul uno activitati relaxante sau de divertisment pentru a-ti incarca bateriile.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

In prima parte a saptamanii se prevad intalniri cu persoane foarte compatibile cu tine. Aveti aceleasi subiecte de discutii, aceleasi pasiuni. Indiferent daca sunt intalniri personale sau profesionale, succesul este ca si garantat. Mijlocul saptamanii poate fi tensionat, iar daca ai ceva mai sensibil de comunicat, ar fi de preferat sa scrii un bilet, pentru ca persoana respectiva sa poata citi mai tarziu. Weekend-ul este dedicat interactiunilor romantice. Iar daca esti singur, se pare ca dragostea este pe aproape.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

In prima parte a saptamanii incearca sa renunti la a te mai lasa influentat de parerile si ideile altora. Oamenii mai gresesc, macar sa gresesti pe mana ta, nu a altuia. De asemenea, incearca sa nu iei personal rigiditatea persoanelor cu care te intalnesti. Nu este din cauza ta, este din cauza precautiei excesive a celorlalti. Zilele weekend-ului par mai relaxante. Se prefigureaza o intalnire de afaceri sau personala care va genera o prietenie puternica si de durata.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

In prima parte a saptamanii ocupa-te de proiectele restante. Nu le mai amana pentru ca risti sa te aglomerezi, in plus nu vei mai avea timp de proiecte noi, spun astrologii SfatulParintilor. Spre finalul saptamanii ar fi bine sa adopti o atitudine mai pozitiva. Weekend-ul se anunta romantic. Poate iesi intr-o plimbare scurta cu familia.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

In prima parte a saptamanii ai misiunea de a fi impaciuitorul din cercul tau de prieteni. Poti rezolva multe situatii tensionate cu rabdare si calm. In plan amoros ai nevoie de sinceritate. Esti pus in fata unui tir de intrebari si ar fi bine sa raspunzi onest. Daca traiesti in minciuna risti sa suferi si tu, si partenerul. Daca esti singur, In weekend, sunt sanse mari sa intalnesti o persoana speciala.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Intalnirile din prima parte sa saptamanii sunt foarte relaxante pentru tine, chiar daca sunt de afaceri. Esti incantat sa cunosti oameni noi, sa vezi moduri de actiune noi din care ai si tu foarte multe de invatat. Daca esti singur, nu este exlcus sa intalnesti pe cineva, iar in weekend sa va vedeti din nou. Se simte chimia dintre voi.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Ai tendinta sa fii prea agresiv, mai ales in prima parte a saptamanii. Fii mai calm, mai impaciuitor. Altfel vei reusi sa ii respingi pe toti din jurul tau. Daca esti singur, weekend-ul poate fi de bun augur. Sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva care sa-ti incite imaginatia. Daca esti in cautarea unui loc de munca, vinerea este numai buna pentru interviuri. Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Universul te forteaza sa te implici mai mult, sa ai mai mult autocontrol. In acest fel vei reusi sa eviti cateva momente tensionate care ar putea degenera. Mijlocul saptamanii este un moment prielnic sa iti consolidezi reputatia. Nu le oferi oamenilor subiecte de barfa. Rezerva weekend-ul pentru ceva romantism.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

In prima parte a saptamanii simti o puternica energie, pasiune dorinta de a face de toate. Atentie, insa, sa nu iti risipesti energia in prea multe directii si, la final, sa nu obtii niciun rezultat. Concentreaza-te pe cate o actiune in parte. Mijlocul saptamanii este de bun augur pentru intalniri de afaceri sau personale. Daca esti singur, te bucuri de un magnetism ce atrage in jurul tau persoane interesante.

