Hong Kong: Comemorarea represiunii din Piața Tiananmen, interzisă pentru prima dată în 30 de ani

Exista insa temeri ca aceasta comemorare nu va mai avea loc nici in viitor, avand in vedere noua lege pe care China vrea sa o impuna in teritoriu si care prevede ca subminarea autoritatii este considerata terorism si subversiune.



In prezent, Hong Kong si Macao sunt singurele teritorii chineze unde oamenii pot comemora evenimentele sangeroase din timpul revoltei din 1989.



In China continentala, autoritatile au interzis inclusiv referirile vagi la evenimentele din 4 iunie 1989, care au avut loc dupa mai multe saptamani in care Guvernul a tolerat demonstratiile pro-democratie.



Va reamintim ca, in aprilie 1989, manifestanti pro-democratie au ocupat Piata Tiananmen si au inceput cele mai ample demonstratii din istoria Chinei comuniste. Timp de sase saptamani, aproximativ 1 milion de persoane au participat la proteste.



In noaptea de 3 iunie, tancurile au intrat in piata si trupele au deschis focul, ucigand si ranind numeroase persoane, neinarmate, in si din jurul Pietei Tiananmen.

Desi se estimeaza ca in timpul evenimentelor din 4 iunie 1989 au murit intre cateva sute si cateva mii de oameni, autoritatile chineze au sustinut ca nimeni nu a fost impuscat mortal in piata. Presa internationala sustine ca autoritatile chineze nu ar fi raportat vreodata o cifra oficiala a deceselor.