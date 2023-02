Întârzierea începea să devină îngrijorătoare pentru consumatori care se gândeau cu groază ca vor primi deodată facturi pentru mai multe luni cumulate.

La Alba Iulia, de exemplu, la exact un an de la transferul la Hidroelectrica, un abonat care s-a transferat în urmă cu un an la Hidroelectrica a primit, recent, abia a 2-a factură în to acest interval de timp, iar aceea pentru consumul realizat între 16 aprilie și 31 iulie 2022, potrivit Alba 24.

.

Termenul de plată pentru această factura care cumuleaza consumul pe aproape 4 luni este de 10 aprilie 2023, deci de aproximativ 42 de zile.

Hidroelectrica oferă însă și posibilitatea achitarii în rate a facturilor pe mai multe luni. Pentru aceasta, este nevoie să descărcați de AICI un formular de plată eșalonată si sa îl trimiteti pe adresa esalonari@hidroelectrica.ro.