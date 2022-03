Potrivit hărții prezentate de ISW, a acțiunilor militare din Ucraina, de la regiunile separatiste și Crimeea, „deținute” deja de Rusia, în prima zi de invazie, trupele ruse erau masate în număr mare la frontierele Ucrainei. În numai 24 de ore de la declanșarea invaziei în Ucraina, în dimineața zilei de 24 februarie 2022, armata rusă avansa deja, din nord, spre capitala - Kiev până pe 25 februarie.

