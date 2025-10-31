HARTA ACCIDENTELOR. Care sunt cele mai periculoase drumuri naționale din România

România deține o statistică sumbră în Uniunea Europeană: rămâne cea mai periculoasă țară în ceea ce privește siguranța circulației pe drumurile publice. În fiecare an, mii de oameni își pierd viața, iar alți mii sunt răniți grav în urma accidentelor.

Conform statisticilor Poliției Române, o mare parte din accidentele grave se concentrează pe anumite artere rutiere, devenite cunoscute pentru riscul crescut pe care îl prezintă:

  • DN1 (București – Brașov – Oradea): Deși o porțiune importantă (Valea Prahovei) este intens monitorizată, DN1 rămâne extrem de periculos din cauza volumului mare de trafic, aglomerației și a sectoarelor lipsite de separatoare de sens.

  • DN2 (E85 București – Suceava – Siret): Adesea numit "drumul morții" datorită numărului mare de victime. Pericolul este generat de traficul intens (inclusiv TIR-uri) și de manevrele riscante de depășire pe porțiunile cu o bandă pe sens și una alternativă.

  • DN7 (București – Sibiu – Nădlac): Secțiunea Valea Oltului este notorie pentru infrastructura dificilă, curbele strânse și riscul crescut de accidente frontale și blocaje.

  • DN6 (București – Craiova – Timișoara): Figurează constant în clasamentele negre din cauza vitezei și a nerespectării regulilor de circulație.Cauze Principale care Duc la Accidente Mortale

Cele mai periculoase drumuri naționale, conform datelor din primele 6 luni ale acestui an

  • DN 6 – 36 de accidente grave: 23 morți și 24 răniți grav;
  • DN 2 – 35 de accidente grave: 14 morți și 28 răniți grav;
  • DN 1 – 32 de accidente grave: 24 morți și 12 răniți grav;
  • DN 7 – 19 accidente grave: 8 morți și 14 răniți grav.

În ciuda problemelor de infrastructură, majoritatea accidentelor sunt cauzate de factorul uman.

Statisticile arată că principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt:

  1. Viteza Excesivă sau Neadaptată: Reprezintă, de multe ori, principala cauză directă a deceselor.

  2. Indisciplina Pietonilor: Traversarea neregulamentară și neatenția pietonilor generează un număr mare de victime.

  3. Neacordarea Priorității de Trecere: Atât vehiculelor, cât și pietonilor aflați în traversare regulamentară.

