Conform statisticilor Poliției Române, o mare parte din accidentele grave se concentrează pe anumite artere rutiere, devenite cunoscute pentru riscul crescut pe care îl prezintă:
DN1 (București – Brașov – Oradea): Deși o porțiune importantă (Valea Prahovei) este intens monitorizată, DN1 rămâne extrem de periculos din cauza volumului mare de trafic, aglomerației și a sectoarelor lipsite de separatoare de sens.
DN2 (E85 București – Suceava – Siret): Adesea numit "drumul morții" datorită numărului mare de victime. Pericolul este generat de traficul intens (inclusiv TIR-uri) și de manevrele riscante de depășire pe porțiunile cu o bandă pe sens și una alternativă.
DN7 (București – Sibiu – Nădlac): Secțiunea Valea Oltului este notorie pentru infrastructura dificilă, curbele strânse și riscul crescut de accidente frontale și blocaje.
DN6 (București – Craiova – Timișoara): Figurează constant în clasamentele negre din cauza vitezei și a nerespectării regulilor de circulație.Cauze Principale care Duc la Accidente Mortale
Cele mai periculoase drumuri naționale, conform datelor din primele 6 luni ale acestui an
- DN 6 – 36 de accidente grave: 23 morți și 24 răniți grav;
- DN 2 – 35 de accidente grave: 14 morți și 28 răniți grav;
- DN 1 – 32 de accidente grave: 24 morți și 12 răniți grav;
- DN 7 – 19 accidente grave: 8 morți și 14 răniți grav.
În ciuda problemelor de infrastructură, majoritatea accidentelor sunt cauzate de factorul uman.
Statisticile arată că principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt:
Viteza Excesivă sau Neadaptată: Reprezintă, de multe ori, principala cauză directă a deceselor.
Indisciplina Pietonilor: Traversarea neregulamentară și neatenția pietonilor generează un număr mare de victime.
Neacordarea Priorității de Trecere: Atât vehiculelor, cât și pietonilor aflați în traversare regulamentară.