"Anul acesta cu siguranta nu putem vorbi de cresteri salariale. Ne-am asumat plata salariilor la nivelul lunii noiembrie 2024 si ne vom tine de aceasta promisiune.

Am facut un calcul si am vazut ca nu este spatiu fiscal pentru a face indexarile de pensii la inceputul anului si am luat aceasta decizie. Ne vom tine de promisiune si vom plati toate pensiile la nivelului anului trecut. Anul acesta obiectivele pe care le are acest guvern este sa mentinem la acest nivel salariile, pensiile sa le putem plati", a declarat ministrul de Finante Tanczos Barna.