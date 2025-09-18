„Acest lucru este un element foarte important şi în baza discuţiilor pe care echipa de la Ministerul de Finanţe a purtat-o cu echipa de finanţe a Comisiei Europene, plus discuţiile pe care mâine şi poimâine domnul ministru Nazare le are la Consiliul Informal de la Copenhaga, ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna următoare. Avem situaţii în care estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la final s-au dovedit total nerealiste şi trebuie să corectăm lucrurile în aşa fel încât să asigurăm plăţile, să continuăm investiţiile. Acesta e un element foarte important şi trebuie să mă asigur că toate aspectele din punctul acesta de vedere sunt în regulă”, a explicat Ilie Bolojan.

Ministrul Economiei a anunțat în urmă cu o lună că nu va mai avea bani de salarii, însă acest lucru este valabil și la alte ministere.