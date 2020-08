Guvernul, decizie de ultimă oră: CINCI aeroporturi din România vor primi ajutoare de stat în urma epidemiei de COVID-19

„Printr-un memorandum iniţiat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a fost adoptată în această şedinţă de Guvern o schemă de ajutor de stat pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat între 200.000 şi 3 milioane de pasageri pe an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19. Vorbim despre aeroporturile din Iaşi, Bacău, Cluj, Craiova şi Sibiu care vor beneficia de o compensare a pierderilor în sumă totală de aproximativ 22 de milioane de lei. Facem precizarea că în cazul aeroporturilor cu un trafic mai mic de 200.000 de pasageri pe an au beneficiat, deja, de o schemă similară de sprijin, iar alte aeroporturi care se încadrează în categoria de trafic între 200.000 şi 3 milioane de pasageri pe an au accesat în mod individual astfel de scheme de compensare pentru pierderile suferite ca urmare a pandemiei COVID-19”, a anunțat Ionel Dancă, miercuri seară.

„Prin acest memorandum este creat cadrul legal pentru aprobarea unei ordonanţe de urgenţă pentru acordarea unor ajutoare de stat acestor aeroporturi care nu au fost cuprinse în schemele anterioare de ajutor de stat sau nu beneficiază de o facilitate similară în prezent”, a explicat Dancă.