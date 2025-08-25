Grindeanu a declarat că i se pare absolut scandalos faptul că anumite companii din energie să nu factureze acum, pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Liderul PSD a spus că i-a cerut ministrului Energiei, Bogdan Ivan, ca cei care au făcut aceste chestiuni să plătească. Mai mult, Grindeanu a mai spus că, în opinia sa, această problemă care afecteaza semnificativ buzunarele românilor este o chestiune ce trebuie să intre în atenția CSAT.

”Am discutat în PSD în ședința mai devreme despre ceea ce înseamnă energie. Mă aștept în această săptămână, dincolo de discuțiile pe care le-am avut și le avem pe energie, să avem o discuție în coaliție pe acest domeniu”, a spus președintele interimar al PSD.

El a precizat că, după ce se depășește discuția din coaliție, Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, trebuie să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese.

”De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut astăzi ministrului Energiei, celor care au făcut aceste chestiuni să plătească și să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, pentru că nu românii sunt vinovați de aceste lucruri”, a spus Grindeanu după ședința PSD.

Întrebat dacă acest subiect poate fi de competența CSAT, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Eu cred că la un moment dat va trebui să existe o discuție și în CSAT”.

