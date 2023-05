Sindicatele din Sănătate au anunțat miercuri, că declanșează greva japoneză de săptămâna viitoare, de miercuri, 7 iunie.

Angajații din sănătate au anunțat că dau termen Guvernului până la jumătatea lunii iunie să adopte, prin acte normative, majorările promise. În caz contrar, se va declanșa greva generală.

ALEXANDRU RAFILA: „Nu cred că în Sănătate va fi vorba de o grevă”

Alexandru Rafila spune că nu crede că va fi grevă în sistemul sanitar din România și că majorarea salariilor cerută de sindicate se va rezolva în perioada următoare.

Întrebat de proteste și în sistemul medical ca în cel al educației, ministrul Rafila a respins categoric acest scenariu tot miercuri, cu puțin timp înainte de anunțul sindicatelor din sănătate.

„Personal nu cred. Am avut discuții prelungite atât cu federația SANITAS cât și cu Solidaritatea Sanitară, ieri la Guvern a fost o delegație SANITAS, au discutat prim-ministrul, cu președintele Camerei Deputaților, am fost și eu prezent. Ne-am înțeles asupra majorității punctelor. Avem răspunsuri pozitive începând cu ocuparea posturilor, continuând cu semnarea contractului colectiv de muncă, cu tichetele pentru vacanta, ce ar putea fi platite din alte surse, ne gandim inclusiv sa eliminam anumite inechitati din acordarea unor sporuri. Oricum, nu pot fi rezolvate toate acum, au inteles, cred, colegii de la sindicate, deschiderea ministerului a fost permanenta, avem o relatie de colaborare foarte buna, contractul colectiv l-am facut impreuna, ne mai trebuie OUG legat de zilele de concediu. Sigur, e dreptul fiecaruia sa protesteze, au multe revendicari, justificate, dar care nu se pot rezolva toate dintr-odata. O sa avem o nouă lege a salarizării. Si s-a discutat ieri (marti, 30 mai, n.r.) eliminarea unor discrepanțe in actuala lege, care face ca, de exemplu, un asistent medical sa aiba venituri care il aduc foarte aproape de alte categorii care au, in mod evident, responsabilitati mai mici in actul medical. Sunt lucruri clarificate. Nu cred că în Sănătate va fi vorba de o grevă , nu ne dorim așa ceva, abordarea noastră este responsabila, în limitele legii”, a anunțat ministrul Alexandru Rafila.

VEZI Declarații Alexandru Rafila - VIDEO AICI - Ministerul Sănătății

SANITAS A FĂCUT ANUNȚUL OFICIAL DUPĂ NEGOCIERILE CU CIUCĂ, CIOLACU ȘI RAFILA

Liderii SANITAS județeni prezenți la ședința Consiliului Național din data de 31 mai a.c., reprezentând cei peste 100.000 de membri de sindicat din Sănătate și Asistență socială au analizat rezultatele negocierilor din ultimele zile purtate de echipa SANITAS cu premierul României, dl Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților, dl Marcel Ciolacu și ministrul Sănătății, dl Alexandru Rafila.

Consiliul Național a luat act de fapul că autoritățile, la presiunea SANITAS și prin negociere directă cu reprezentanții Federației SANITAS, au identificat soluții funcționale care pot conduce la rezolvarea, în perioada imediat următoare, a revendicărilor noastre:

• Deblocarea angajărilor în cele două sisteme;

• Alocarea sumelor necesare pentru a asigura plata voucherelor de vacanță pentru toți angajații;

• Adoptarea în perioada imediat următoare a unui act normativ care să asigure atingerea salariului de bază maxim prevăzut în Anexa II la Legea 153/2017 pentru toate categoriile de angajați din SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ;

• Revizuirea ierarhiei pentru toate funcțiile din SĂNĂTATE implicit reașezarea asistentului medical în grila de salarizare cuprinsă în noua lege a salarizării bugetare; recunoașterea rolului asistenților medicali în funcționarea sistemului de sănătate publică se va regăsi în viitorul program de guvernare;

• Finalizarea negocierilor și semnarea CCM la nivelul sectorului de negociere colectivă Sănătate;

• Garantarea menținerii locurilor de muncă pentru personalul angajat în unitățile medicale din rețeaua CFR și după ce acestea vor fi transferate la alte autorități.

În consecință, Consiliul Național a decis că SANITAS va menține o presiune continuă asupra autorităților decidente ca avertisment că membrii noștri nu mai acceptă amânări sau soluții parțiale la revendicările sistemelor de Sănătate și de Asistență socială, astfel:

- Continuarea referendumului în rândul membrilor noștri de sindicat referitor la desfășurarea acțiunilor de protest;

- 7 iunie – declanșarea GREVEI JAPONEZE în instituțiile publice de Sănătate și Asistență socială, grevă fără întreruperea activității până la rezolvarea revendicărilor SANITAS;

- Continuarea negocierilor cu factorii de decizie;