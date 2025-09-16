Nu te demachiezi înainte de culcare

Este, poate, cea mai mare greșeală și păcatul capital în îngrijirea tenului. Oricât de obosită ai fi, demachierea este un pas non-negociabil. Atunci când dormi cu machiajul pe față, porii se blochează, ceea ce duce la apariția coșurilor și a punctelor negre.

În plus, pielea nu se poate regenera corespunzător pe timpul nopții, procesul de îmbătrânire fiind accelerat. Pentru ochi, riscul este și mai mare: resturile de rimel și fard pot provoca iritații severe.

Folosești același rimel de mai bine de șase luni

Fiecare produs cosmetic are un termen de valabilitate, iar în cazul celor pentru ochi, acesta este mult mai scurt. Un tub de rimel este un mediu umed și întunecat, perfect pentru dezvoltarea bacteriilor. Specialiștii recomandă să schimbi rimelul la fiecare 3-4 luni de la deschidere pentru a preveni orice risc.

Împarți produsele de machiaj cu prietenele tale

Oricât de mult ții la prietena ta cea mai bună, a împărți un rimel, un tuș de ochi sau chiar un ruj este o invitație deschisă pentru bacterii și microbi. Acesta este unul dintre cele mai simple moduri de a face schimb de bacterii și de a te alege cu o infecție oculară neplăcută.

O afecțiune extrem de contagioasă, precum o conjunctivita, se poate transmite foarte ușor prin intermediul produselor de machiaj contaminate. Este un risc care pur și simplu nu merită asumat.

Nu îți cureți pensulele de machiaj suficient de des

Pensulele și bureții de machiaj adună, cu fiecare utilizare, sebum, celule moarte și resturi de produs, devenind un focar de infecție. Folosirea lor repetată fără o igienizare corectă nu face decât să împrăștie bacteriile pe toată fața, putând cauza acnee și iritații. Ideal ar fi să le speli cel puțin o dată pe săptămână cu un șampon blând pentru copii sau cu o soluție specială.

Aplici creionul dermatograf pe interiorul pleoapei

Aplicarea creionului pe linia apei („waterline”) poate oferi un efect dramatic privirii, însă este un obicei riscant. Poți bloca glandele delicate Meibomiene, responsabile pentru lubrifierea ochiului, ceea ce poate duce la uscăciune oculară și iritații. De asemenea, introduci direct în ochi bacteriile de pe vârful creionului.

sursa: Kudika