Un moment de neatenție la volan, chiar și într-un incident aparent minor cu un pieton, poate avea consecințe penale extrem de grave. Contrar percepției multor șoferi că pot pleca de la locul faptei dacă victima susține că se simte bine, legea rutieră impune obligații clare, iar nerespectarea lor se pedepsește dur.

Legea este neechivocă: în cazul unui accident rutier în care a fost implicat un pieton, indiferent dacă acesta este nevătămat, dacă traversa regulamentar sau nu, șoferul este obligat să anunțe imediat autoritățile.

„Chiar dacă victima spune că nu are nevoie de îngrijiri medicale și intenționează să plece, tu, ca șofer, ai cu totul alte obligații. Sună în cel mai scurt timp la 112 și informează despre evenimentul în care ai fost implicat. Legea te obligă să te deplasezi la cea mai apropiată unitate de Poliție!” a explicat un reprezentant al Poliției.

Odată ce șoferul a oprit autovehiculul și s-a asigurat că persoana implicată este în afara oricărui pericol, primul pas este apelul la 112. Operatorul va decide fie trimiterea unui echipaj la fața locului (caz în care șoferul este obligat să rămână acolo), fie îndrumarea șoferului către cea mai apropiată secție de Poliție.

La secția de Poliție, șoferul va fi testat cu etilotestul și drugtestul. Ulterior, se va stabili dacă incidentul necesită doar înregistrarea ca eveniment rutier, aplicarea unui avertisment sau a unei amenzi contravenționale, ori deschiderea unui dosar de cercetare penală. Toate aceste obligații sunt valabile și pentru cei care se deplasează cu bicicleta sau trotineta electrică.

Până la 7 ani de închisoare

Cea mai mare capcană legală o reprezintă părăsirea locului accidentului fără încuviințarea Poliției. Dacă șoferul pleacă fără să fi anunțat în prealabil 112 sau fără să se prezinte la cea mai apropiată secție de Poliție, riscă să intre sub incidența articolului 338 din Codul Penal, care sancționează părăsirea locului accidentului.

Această faptă se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea dreptului de a conduce vehicule, chiar dacă șoferul nu este considerat vinovat de producerea accidentului. Riscul de a fi descoperit este mare, deoarece pietonul se poate prezenta ulterior la spital (medicii având obligația să anunțe Poliția în caz de leziuni cauzate de accident) sau incidentul poate fi filmat și imaginile transmise autorităților.