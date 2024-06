Realitatea Plus: Cum vedeti alegerea Elenei Lasconi la sefia USR in conditiile in care ea a spus ca in cadrul USR au loc oameni din comunitatea LGBT?

Gigi Becali: De asta ma voi ocupa si eu. Adica in politica nu o sa mai intru, dar cand va fi vorba de USR, care este un partid satanist... Dar Elena Lasconi spune „Doamne ajuta”. Pai cum te ajuta Dumnezeu, daca tu promovezi lucrurile astea? Ba ca a zis ca a votat pentru familie, ba ca, de fapt, nu este pentru familie. Ea nici nu are familie dar vrea sa fie presedintele Romaniei. Pai cum sa fi presedintele României tu, nu ti-e rusine asa un pic. Esti o femeie.

Realitatea Plus: Pai si ce, nu poate sa fie o femeie presedintele Romaniei?

Gigi Becali: Niciodata in viata sa, mai ales una care nu are nici barbat. Pai nu are nici barbat ea, cum sa fie ea presedinte daca nu are nici barbat.

Realitatea Plus: Pai si care este problema, domnule Becali, daca o femeie ajunge presedintele tarii?

Gigi Becali: Pai problema e ca femeia nu are voie sa stapaneasca barbatul. Președintele este stăpân, e împărat, cum sa stapaneasca femeia barbatul. Ea nu are un barbat al ei, daramite sa stapaneasca 10 milioane de barbati ai României.

