Florian Coldea și Ioan Niculae nu au schimbat nicio vorbă, spune fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, iar milionarul chiar s-ar fi mirat de prezența acestuia acolo, mai spune Dragomir.

„Mare mi-a fost surpriza. Eu am stat la masa cu Ioan Niculae, suntem foarte buni prieteni. Și a apărut Coldea. Eu am rămas tâmpit. Eu nu l-a cunoscut niciodată pe Coldea, nu am vorbit niciodată în viața mea cu el, dar am pătimit puțin din cauza lui. Și i-am zis lui Ioan Niculae; „Bă ce dracu, te-a băgat la pușcărie, și tu l-ai invitat la nuntă?” Și a zis „Aoleu, ce o căuta aici?”. Nu a vorbit cu el, nu a scos niciun diftong. În toată perioada cât au fost acolo, nu s-au salutat”, a spus Dumitru Dragomir într-o intervenție la Realitatea Plus.

Nunta fiicei lui Ioan Niculae cu afaceristul Ovidiu Toma a avut loc în luna septembrie a anului 2022, la un restaurant de lux din Sinaia. La eveniment au fost invitate 150 de persoane, oameni importanți din mediul de afaceri.

Milionarul Ioan Niculae a fost eliberat condiționat din închisoare în luna mai a anului 2022, chiar cu patru luni înainte de nunta fiicei sale cu Ovidiu Toma, regele criptomonedelor din România. Ieșirea din penitenciar a fost aprobată de judecătorii din Ploiești, după ce acesta fusese mutat în penitenciarul din Prahova. Eliberarea lui Ioan Niculae a venit după ce a încercat de trei ori să iasă din închisoare în timp ce era încarcerat la Poarta Albă.

