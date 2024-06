„Colegii nostri de la USR au avut sansa cand au fost la guvernare sa isi arate grija pentru seniori. Sunt trei lucruri esentiale pe care USR ar vrea ca seniorii Romaniei sa le uite: 1 Faptul ca in 2021 cand erau cu PNL la guvernare pe o guvernare strict de dreapta nu au dat un leu in plus, deci practic nu au acordat nicio majorare.

Al doilea aspect este acel sistem de 9,4 care insemna o plafornare a pensiilor pe urmatorii 10 ani, un procent care nu exista in nicio legislatie intr-un stat membru al Uniunii Europene sau în PNRR. Apoi apogeul a fost atins de un ministru USR care atunci cand era in functie ne-a spus tuturor cetatenilor romani ca trebuie sa muncim pana murim astfel incat sa nu mai luam vreodata pensie.

Ei tot timpul erau promotorii ca nu se poate, ca nu sunt bani, ca vom vedea, vom mai calcula si n-au facut absolut nimic”, a spus fostul ministru al Muncii într-o intervenție la Realitatea Plus.

Oana Țoiu, deputat USR a spus pentru Realitatea Plus:

„Știau foarte bine ca va duce la scaderile pensiilor al celor care au avut o vechime mare de munca, peste 25 de ani, al celor care au lucrat in cele mai grele conditii, grupa I, grupa II de munca, redenumite ulterior speciale si deosebite. Dupa recalcularea de la 1 septembrie, pe noua formula, acesti oameni care au tinut in spate industria Romaniei, energia, mineritul, activitatile nucleare, vor descoperi ca pe noua formula vor avea o pensie mai mica.

Vreau sa fiu cat se poate de corecta cu oamenii, si nu vreau sa fie nimeni speriat peste masura, nu va pierde nimeni din propriul buzunar pe 2 septembrie banii respectivi, insa le va fi inghetata pensia pe urmatorii ani de zile si nu va mai fi indexata cu rata inflatiei pana cand nu este echilibrata cu toate celelalte. Venim acum cu o lege si cerem sesiune extraordinara pe vara.”

