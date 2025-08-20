Bucurie mare în familia lui Gică Hagi! „Regele” a devenit pentru prima dată bunic, după ce sursele Libertatea au dezvăluit că Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut pe 20 august 2025, la un spital privat din Capitală, un băiețel.

Elena Hagi se află internată în unitatea din București încă de luni, iar apropiații familiei au dezvăluit că primul nepot al lui Gică Hagi se va naște pe 20 august 2025, prin cezariană.

Ce spunea Gică Hagi în luna martie

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, spunea Gică Hagi în luna martie a acestui an, conform Libertatea.





Informația potrivit căreia tânăra este însărcinată a apărut pentru prima dată în luna februarie și a fost confirmată oficial încă de la acea vreme.

Cuplul Iannis și Elena Hagi s-au căsătorit oficial în luna iulie a anului trecut. Evenimentul a fost marcat printr-o nuntă fastuoasă la care au luat parte peste 500 de invitati.