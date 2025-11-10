Eurodeputatul AUR a susținut că nu și-a exprimat această intenție, având alte proiecte pe plan politic.

„Nu mi-am propus, ca plan, cel puțin nu pentru anul acesta, să candidez la Primăria Generală, pentru că am alte proiecte în momentul de față și pe termen mediu”, a declarat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul a precizat că a colaborat, alături de alți colegi din AUR, la programul politic asumat de Anca Alexandrescu, ceea ce arată susținerea pentru candidatul independent ales de forurile decizionale ale formațiunii.

„Alături de profesorul Peiu am scris, în parte, programul pe care urmează să îl susțină în campania electorală și, respectiv, dacă va câștiga, să-l susțină, ca primar general, doamna Alexandrescu. Asta este tot. Planul meu nu a fost, nici în 2024, nici în 2025, să fiu candidat la Primăria Generală”, a declarat avocatul Gheorghe Piperea.