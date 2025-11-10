”Reacția pavloviană a celor care îi voteazăde regulă, frica de pierdere a osciorului din care să se poată alimenta. (...) Metrorex este în pericol de insolvență pentru că interminabilul contract cu francezii de la Alstom a cerut o dată executarea silită, falimentul și așa mai departe.

Problema de la Metrorex nu este doar una acută, este una cronicizată. De 4-5 ani de zile Metrorex este sub capitalul minim din punctul de vedere al pierderilor. Pierderile sunt atât de mari încât au depășit capitalul propriu, este în zona de capital negativ.

Din punctul meu de vedere, Metrorex care este absolut strategic pentru București, ar trebui să treacă de urgență la PMB de la Ministerul Transporturilor, iar Primăria București să aducă cei 3-400 de milioane de lei necesari pentru a întregi capitalul social și în felul acesta să găsească soluții de a scăpa de contractele de mentenanță, care se ține scai cu cei de la Alstom, care ghici ce!? Nu sunt doar francezi, ci sunt în insolvență la ei acasă de vreo 10 ani de zile.

Acest gen de discuții aș vrea să le aud din partea acestor tipi care se dau foarte onești, nu-i așa? Domnul Drulă e omul onest, nu? Cel care continuă administrația onestă a domnului Nicușor Dan, care administrație oenstă printre altele s-a manifestat prin lipsa aproape totală de atitudine. Se închidea în dulap, nu eu am spus chestiunea asta, a spus-o Ghinea.

Și a doua chestiune onestă a fost, de exemplu, să refuze autorizația de construcție pentru un spital contra cancerului, nu știu câtă vreme, până când i s-a pus în vedere că este în neregulă ce face și în campania electorală a catadixit să dea autorizația de construcție pentru acel spital. Este mai mult decât jenant” a declarat avocatul Gheorghe Piperea.