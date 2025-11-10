În încercarea de a aduna cât mai multe voturi, candidatul USR la Primăria Capitalei a aruncat un scenariu absolut șocant. Recent, Cătălin Drulă a spus că în cazul în care nu va ieși primarul Bucureștiului lucrările la magistrala către Aeroportul Otopeni vor fi blocate.

Mai mult, Drulă a subliniat că această lucrare care este deja în execuție nu este una foarte importantă și că nu ar fi trebuit începută, dar dacă va câștiga lupta pentru PMB va găsi banii necesari pentru a o finaliza.

De asemenea, rezistul a spus că dacă va ieși primarul general al Capitalei are de gând să integreze Metrorex în cadrul STB.