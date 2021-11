„Legat de mediul de afaceri și salariul minim. Vrem să fie doar o anumită perioadă în care un angajat să stea pe salariul minim. Ori îl promovezi pe om, ori pleacă. Discutăm multe proiecte UE. PNL spune așa. Trebuie să investesc și să creez, ca mai apoi să am ce să împart. E mai bine ca unii să susțină amprenta socială, iar alții investițiile.

Am discutat cu domnul Dâncu fiecare capitol în parte. Pe partea de pensii toată lumea e de acord cu majorarea, dar trebuie să vedem ce avem în cămară, ce resurse avem. Nu pot să dau cifre acum. Aceste capitole au discuții la vîrf. Am cerut impactul economic. Și noi susținem majorarea pensiilor și alocațiilor, dar trebuei să ai de unde să dai. Există un calendar, ce e sub 2 ani au altă valoare ce este peste 2 ani au altă valoare. O formă de ajutor pentru ce cu copii sub 2 ani, ori de indemnizație în plus pentru cei cu handicap.

Am mers pe un principiu. Nu îi lăsăm doar pe cei de la Muncă, îi chemăm și pe cei de la Finanțe. E-Facturare a adus bani la buget. Există niște mijloace, dar trebuie susținute. Lucrăm la simulări, momentan. Numai la persoanle cu handicap este un impact de 100 de milioane de euro”, a declarat Gheorghe Flutur în emisiunea „Legile Puterii”.