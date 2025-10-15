Vizita nu era una oarecare – instituția pe care o conduce a fost premiată cu prestigiosul European Heritage Awards / Europa Nostra 2025, una dintre cele mai mari distincții culturale de pe continent.

Imaginea directorului odihnindu-se în automobil a fost făcută publică de jurnalistul Cătălin Oprișan, care a relatat povestea cu un amestec de admirație și emoție:

„Domnul pe care-l vedeți în imagine poartă numele de Ciprian Ştefan și este directorul Muzeului Astra din Sibiu. Luni, la Bruxelles, dumnealui a ridicat premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025 pentru proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale, un fel de OSCAR, cea mai importantă distincție europeană acordată unui muzeu în aer liber. (...) Nu s-a plâns, n-a jelit. Ușor stingher, a încercat să se scuze că a fost surprins astfel. În România, cultura e în comă asistată. Din când în când, însă, muzele, aflate la o cupă de nectar cu Apollo, mai ridică piciorul de pe furtunul cu oxigen”, a scris acesta.

Motivul din spatele gestului neașteptat

Invitat ulterior la Kiss FM, Ciprian Ștefan a explicat de ce a ales să renunțe la confortul personal și să doarmă în mașină, în loc să se cazeze la hotel: „Puteam merge cu avionul, dar am zis să facem economie, pentru a deplasa, la Bruxelles, o delegație mai mare. Am renunțat la confort pentru ca și colegii mei, cu care am muncit la acest proiect, să se poată bucura. Mai o dubiță, mai o mașină personală, ne-am descurcat. Aici eram obosit, mă odihneam puțin, după ce condusesem 11 ore, non-stop”, a mărturisit directorul.

Decizia sa a fost privită de mulți drept o dovadă de solidaritate autentică și de respect față de echipa care a contribuit la succesul muzeului sibian.

Premiu european pentru excelență culturală

Muzeul Astra din Sibiu a fost recompensat la categoria „Educație, Formare și Competențe”, pentru proiectul Casa Artelor, o inițiativă care a redat viață unei clădiri istorice din secolul al XIV-lea. Clădirea a fost transformată într-un centru de învățare și de practică meșteșugărească, unde tradițiile și patrimoniul cultural românesc sunt transmise noilor generații.

Distincția a fost înmânată în cadrul Summitului Patrimoniului Cultural European 2025, desfășurat la Casa Radioului din Bruxelles. Evenimentul a fost organizat de Europa Nostra și cofinanțat de Uniunea Europeană, reunind personalități din întreaga lume dedicate protejării și promovării moștenirii culturale europene.

O lecție de modestie și respect pentru cultură

Gestul lui Ciprian Ștefan a fost privit de mulți drept o dovadă că pasiunea și responsabilitatea pot fi mai puternice decât confortul personal. Într-o perioadă în care cultura românească se confruntă cu dificultăți de finanțare și lipsă de recunoaștere, exemplul său a devenit o sursă de inspirație pentru cei care continuă să creadă în valoarea patrimoniului și în puterea echipei.

La Bruxelles, premiul primit de Muzeul Astra a confirmat statutul acestei instituții drept una dintre cele mai respectate din Europa, dar imaginea directorului dormind în mașină a spus, poate, mai mult decât trofeul în sine: o poveste despre modestie, solidaritate și devotament față de o cauză culturală reală.

