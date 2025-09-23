Construcția impresionantă a costat până acum 270 de milioane de euro, iar mare parte din bani a venit de la credincioși.

Catedrala Națională se deschide după 15 ani de lucrări

La 15 ani distanță sute de mii de credincioși vor fi martori la sfințirea celei mai mari și mai spectaculoase catedrale din țara noastră: Catedrala Neamului.

„Catedrala națională este într-adevăr cel mai important edificiu bisericesc pe care îl avem până în momentul de față.”, a declarat preotul Adrian Agachi, purtător de cuvânt BOR.

220 de pictori au lucrat la pictura în mozaic în stil bizantin din Catedrala Neamului. Pictură care se întinde pe 25 de mii de metri pătrați. Doar catapeteasma pictată în mozaic are peste 400 de metri pătrați, fiind cea mai mare de acest fel din toată lumea ortodoxă.

Un proiect vechi de pe vremea regelui care s-a putut implementa abia în zilele noastre.

„Da, e prima dată în care se vorbește în termeni foarte clari inclusiv printr-o lege specială pentru edificarea unei catedrale naționale... este în 1881.”, a adăugat preotul.

Catedrala are o înălțime de 127 de metri din care 7 metri are doar crucea de pe turla cea mare. Sub esplanadă va fi și muzeul creștinismului românesc.

Se fac pregătiri pe șantier pentru slujba de sfințire a catedralei care va avea loc pe data de 26 octombrie. La slujbă vor participa 2500 de invitați în interiorul catedralei, iar pe esplanade peste 8 mii de credincioși vor fi prezenți. De pe data de 26 octombrie se deschide oficial catedrala și se vor ține slujbe, iar credincioșii vor putea veni să se roage.

270 de milioane de euro au costat lucrările până în prezent, însă construcția spectaculoasă plasează valorile, credința și importanța României pe harta țărilor ortodoxe globale.

Catedrala Mântuirii Neamului / Sursa foto - Realitatea PLUS