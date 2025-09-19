Cum a dispărut artefactul

Brățara, realizată din aur masiv și împodobită cu o mărgea de lapis lazuli, a fost observată ca lipsă în timpul unui inventar de rutină, efectuat în urmă cu trei zile în laboratorul de restaurare al muzeului. Autoritățile egiptene au anunțat imediat că au sesizat poliția și Parchetul, iar un comitet special verifică acum toate obiectele aflate în acea secțiune.

Pentru a preveni scoaterea ilegală din țară a artefactului, fotografia brățării a fost transmisă către toate aeroporturile, porturile și punctele de frontieră ale Egiptului.

Contextul dispariției

Potrivit presei locale, incidentul s-a produs în timp ce specialiștii pregăteau zeci de artefacte pentru expoziția „Comorile faraonilor”, programată la Roma între 24 octombrie și 3 mai.

Cazul ridică semne de întrebare suplimentare, având în vedere că Marele Muzeu Egiptean urmează să fie inaugurat oficial pe 1 noiembrie. Instituția va găzdui peste 57.000 de piese de patrimoniu, printre care și colecții de o valoare istorică uriașă.

Dispariția brățării lui Amenemope, chiar înaintea deschiderii grandioase, reprezintă un incident grav pentru autoritățile egiptene și o lovitură de imagine pentru cel mai mare muzeu de arheologie din lume.