„Candidatura lui Călin Georgescu se va depune vineri, a fost amânată de actualele probleme geopolitice și de mesajele de la partenerii externi. Sistemul încearcă să îl elimine pe Călin Georgescu. Mâine și poimâine voi fi în Polonia, dar vineri vin în țară, iar la ora 16 vom depune dosarul de candidatură. Vor încerca să facă multe chestii. Procurorul general Florența instrumentează dosarele care îl vizează pe Georgescu. Ne așteptăm la acțiuni de compromitere și sabotaj, nu am informații concrete, dar vor veni piedici de natură penală pentru a bloca candidatura lui Georgescu. Ne vom opune, trăim într-o dictatură, lovitura de stat de pe 6 decembrie 2024 a arătat acest lucru.

Georgescu - singurul candidat la prezidențiale din partea suveraniștilor

Noi îl sprijinim pe Călin Georgescu, el este singurul candidat al suveraniștilor din România. Nu suntem ageamii să nu luăm în calcul orice obstacol care vine de la actuala conducere dictatorială a României, care va lupta împotriva lui Călin Georgescu. Se va încerca fabricarea unui dosar de ofițer colaborator, dar și varianta scoaterii din cursă prin respingerea de către CCR a candidaturii. Noi nu avem altă candidatură decât cea a domnului Georgescu. Sistemul își împinge proprii oameni. E pregătit ca viitor președinte Nicușor Dan, iar scoaterea din cursă a lui Georgescu va facilita o eventuală victorie a lui Dan.

Sunt schimbări de la o zi la alta și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Sunt unul dintre vicepreședinții Conservatorilor europeni. Vom avea întâlniri si cu Georgia Meloni. Vom cere ajutor extern pentru a opri această lovitură de stat. Îmi scriu oamenii mesaje de mulțumire pentru mitingul din Piața Victoriei. Au fost mulți oameni acolo. Alte mitinguri nu mai fac, oamenii s-au sigur. Am asigurat cadrul pașnic pentru ca oamenii să își manifeste nemulțumirea prin instrumente democratice. Instrumentele mediatice ale puterii au făcut totul ca să minimizeze amploarea mitingului suveranist. O reporteriță s-a dat drept membru AUR și întreba „când să vină la sediu ca să ia banii de miting”. Sunt mari înscenări! Nimeni din piață nu a fost plătit ca să vină acolo, dar se încearcă o compromitere a noastră în ochii publicului. Românii nu mai sunt așa ușor de păcălit. Sistemul folosește aceleași tehnici de manipulare din 1989 și1990. Ei se așteaptă ca românii să fie așa de ușor de păcălit. Lumea a mai călătorit în străinătate, avem și rețele sociale. Am mai văzut scenete de genul „Dragă Stolo”!

De exemplu, am fost sunat de un număr, la care răspunde un reporter, și spunea că e membru AUR și întreba unde să ducă semnăturile pentru Simion. La RTV chiar au arătat un fel de formular de sprijin pentru mine. Au vrut să inducă ideea că Georgescu nu are sprijin. El are destulă experiență, a ocupat acele funcții, dar vor să stârnească îndoiala în rândul oamenilor.

Cred că dacă am 38 de ani și sunt cel mai tânăr președinte de partid din România, nu am experiența necesară gestionării unor astfel de situații. Am reușit să fiu echilibrat și am avut grijă să nu trădeze nimeni AUR. Am reușit să-l conving pe Becali să nu mai strângă semnăturile, pentru că asta înseamnă că șansele sunt mai mici. Orice alt candidat, în afară de Georgescu, l-ar face pe Nicușor Dan președinte. Referitor la Victor Ponta, are aceeași escapadă politică alături de domnul Ghiță, patron la România TV. A mai candidat în 2016 și a luat 2,5%. Nu are șanse. Totuși, cred că o parte din PSD ia parte la acest complot. L-am auzit pe Radu Cristescu că vor vota Ponta. Practic, trădează PNL și îl votează pe Ponta. Cred că el e dator unor grupuri de interese care îl sponsorizează. Cred că vor să-l faca drept candidat pe Ilie Bolojan.

Cât o privește pe Elena Lasconi, ea nu e un exemplu de coerență. Am constatat asta la dezbaterile electorale. Ea e o anexă a PSD, care le-a interzis parlamentarilor săi să voteze moțiunea anti Ciolacu. E o victimă a sistemului prin anularea turului 2. Această sinucidere politică a ei are în vedere candidatura lui Nicușor Dan.

USR e mângâiat pe creștete de premierul Nordis

Uităm cine sunt cei de la USR, cum s-au prezentat în fața românilor și au făcut apel să fie votată Lasconi și care a fost efectele? Pierdeau cu 70% la 30%. Marcel Ciolacu a trecut printr-un uriaș scandal, asemănător cu cel din 2016, cu vacanțe de lux, din Germania, dar acolo președintele Wulf și-a dat demisia. Ciolacu se agață de funcție, cu ajutorul USR. Poate o lasă pe Lasconi premier, zic. Cert e că aceste partide nu mai au susținere populară. A văzut toată lumea că AUR a rămas fidel promisiunilor. Doamna Șoșoacă, nu. Făcea Lambada când noi eram în stradă. PSD a înghețat pensiile și salariile, îi tratează cu dispreț pe bugetari. Îi dau afară pe cei capabili și rămân numai sinecurile. Foarte mulți capabili au fost concediați și au rămas doar amantele și nepoții.

Candidează Bolojan?

Nu cred că va candida Ilie Bolojan, pentru că rețeaua Soros are deja un candidat, Nicușor Dan. Am spus pe 6 decembrie 2024, am făcut un clip, mi-a fost dat jos de pe rețele pe motiv că dezinformez. Nicușor refuză să dea drumul la reparația planșeului de la Unirii. Iar acum, că a cerut încă un vot de încredere, ca să nu facă nimic, vrea să fie moștenitorul lui Iohannis. Nicușor Dan va pierde ca și ceilalți candidați în fața lui Călin Georgescu. Va lua peste 50% în primul tur de pe 4 mai. Numai să fie lăsat să candideze, deși mă sperie declarațiile procurorului Florența. Am văzut că sunt investigate presupuse întâlniri din Rusia, ceva de domeniul SF, iar el își închipuie că noi vom crede așa ceva. Nu! Acum avem acces la informații, înțelegem cum sunt instrumentate politic anumite dosare, nu mai suntem în anii ’90.

Stenograme Georgescu – Potra. Se încearcă păcălirea românilor

Sunt două lucruri. Se încearcă păcălirea românilor. Voiau să anuleze alegerile din 28 noiembrie, nu au făcut-o de frica rezultatului din 1 decembrie, de la parlamentare, au lăsat lucrurile să meargă că sunt mari și puternici și că vor reuși cu toate uneltele sistemului și că vor aruca cu noroi în Georgescu ca să încline balanța în favoarea lui Lasconi. De trei luni se tot chinuie să fabrice dovezi. L-au luat pe Sechila, intră peste Potra. Nu le-a ieșit atunci, acum au revenit. Ce puteai găsi în ranița unui mercenar.

Situația externă – Ce se întâmplă cu România

Nu are ce căuta armata română în conflictul extern. Sunt niște vremuri complicate la nivel internațional. Am spus la consultările de la Cotroceni, cu Ilie Bolojan, ca suntem mici, la granițe de interese, iar toți experții în geopolitică ne spun că nu avem de ce să fim proactivi în această situație. Singura șansă e ca blocul comun SUA - UE să fie unit. Trebuie să rămânem în această alianță de securitate, iar mandatul lui Trump de a face pace cred că va prinde contur. Războiul va fi oprit de către președintele Trump. Am citit discursul de la inaugurarea lui Trump, iar el a făcut foarte multe în prima lună a mandatului lui.

Ce anunță Donald Trump

Avem comunicare permanentă cu Casa Albă. Președintele SUA poate și știe cum să își respecte promisiunile în fața poporului american. Cei care nu vorbesc limba MAGA nu știu ce se va întâmpla. Aici e vorba că nu asigură Trump ajutor militar pentru Europa gratis, și să mai fie și înjurat. Mi-aș fi dorit ca și Zelenski să fie mai cooperant, să cunoască limba engleză. Avem multi conducători în țară care nu știu engleză, iar aici nu mă refer doar la Ciolacu. Am văzut dialogul cu Trump. Președintele SUA spunea despre Biden, iar el credea că l-a făcut pe el stupid.

Nu vrea nimeni să fie în locul poporului ucrainean. Când îți sunt luate teritorii samavolnic, ești pus într-o postură dificilă. Dar să ne amintim de ucrainenii de limbă română cum sunt tratați acolo. Vrem ca armistițiul să vină cu garanții de securitate ca sa nu se mai întâmple astfel de orori. Acum e „Pax Americana”, o situație în care soldatul american, mai bine pregătit și dotat superior, reușește să impună pace pe mapamond. Iar Trump vrea să ne spună că pacea costă. România s-a achitat de obligații, deși avem generali corupți cu milioane de euro în ceasuri și tablouri. Am fost partener docil al SUA. Nu cred în formarea armatei europene independente de NATO. Când ai Alianța, nu văd necesară o altă armată. E doar o sfidare la adresa SUA și continuarea cedării de suveranitate către Comisa Europeană. Discursul lui Trump ne va pune într-o poziție ingrată. România trăiește în dictatură, ave slujitori în poziții cheie, care așteaptă semnalul de la Înalta Poartă. Totul depinde de români ce vor face în luna mai”, a declarat George Simion la Realitatea PLUS.