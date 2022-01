Reprezentanţii societăţii civile din Iaşi nu exclud ca episodul stropirii cu cerneală a lui George SImion să fie de fapt o înscenare regizată chiar de liderul AUR. Aceștia susțin că George Simion caută să se victimizeze, potrivit declarațiilor celor de la Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) și de la Împreună pentru A8, potrivit ziare.com.

Preşedintele Mişcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), Dorin Dobrincu, a spus că unii reprezentanţi AUR au încercat să-i provoace pe reprezentanţii societăţii civile ieşene care au fost prezenţi în Piaţa Unirii.

”Şi noi am fost prezenţi în piaţă astăzi, dar am avut mesaje pro-dezvoltare şi pro-Europa. Cei de la AUR au venit la noi şi au încercat mereu să ne provoace. Am asistat la discursuri găunoase din partea lor, exact ca la Cenaclul Flacăra de pe timpuri. Au avut mesaje naţionaliste, ei încearcă să canalizeze nemulţumirile justificate care există în societate”, a afirmat Dorin Dobrincu.

”Este o înscenare, eu aşa cred. Omul (George Simion – n.red.) şi-a dorit victimizarea. Se vede cum a venit acel tânăr din spate şi l-a stropit, iar Simion n-a schiţat niciun gest. E doar pentru naivi chestia că ar fi fost o acţiune neplanificată. Iaşiul nu înseamnă AUR. Am văzut în Piaţa Unirii o lipsă totală de cultură civică şi politică, dar şi un cult al personalităţii”, a declarat și Ionel Apostol, preşedintele asociaţiei Împreună pentru A8.

George Simion a fost stropit cu cerneală în timpul manifestaţiei pe care AUR a organizat-o în centrul Iașiului cu prilejul Zilei Unirii. În Piaţa Unirii s-au strâns atât susţinători, cât şi contestatari ai formaţiunii. Liderii AUR au venit la iași pentru a marca Ziua de 24 ianuarie printr-o Horă a Unirii, alături de Călin Georgescu.

George Simion a continuat să interacţioneze cu oamenii după incident şi afirmă că vrea ca tânărul care l-a stropit să nu fie amendat. Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe față pe liderul AUR George Simion s-a ales cu dosar penal.