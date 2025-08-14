AUR va depune o nouă moțiune de cenzură și cere tuturor partidelor, inclusiv celor aflate în coaliția de guvernare, să dea jos Executivul care a venit cu măsuri pentru sărăcirea românilor. Mai mult, liderul suveraniștilor a anunțat că din noua formulă de guvernare va face parte Călin Georgescu.

"Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor!" Este bomba aruncată de liderul suveraniștilor, George Simion, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Acesta a adăugat că AUR va accepta orice guvernare cu orice partid politic atâta timp cât Georgescu va fi la conducere.

La Broșteni, din păcate, Guvernul nu a făcut nimic. Este declarația lui George Simion, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Acesta a adăugat că în zonele calamitate se construiesc de la zero locuințe noi, iar AUR va crea un centru de zi cu locuri de cazare, cantină și programe educaționale pentru toți locuitorii din zonă.