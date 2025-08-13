”La Broșteni, din păcate, Guvernul nu a făcut încă nimic. S-au implicat, desigur, pompierii, s-au implicat autoritățile locale, s-au implicat voluntarii veniți la apelul domnului Georgescu. La Galați s-au reconstruit, am construit de la zero 50 de locuințe. Spun unii: Da, dar erau cu banii de la Gigi Becali!

Erau și cu banii de la Gigi Becali și alți donatori, membri și simpatizanți AUR. Am lăsat niște familii fericite în spate. Atât am putut face noi, 50 de familii cu casa reconstruită sau construită de la zero de noi și alte 200 de gospodării care au primit materiale de constucți.

La Broșteni, am ajutat cu alimente, echipamente de primă necesitate, materiale de igienă. Am ajutat cât am putut, marele merit este, în primul rând, al pompierilor cu curățarea gospodăriilor și cu revenirea lucrurilor la normal.

Construim de la zero prin AUR Neamț, AUR Suceava, AUR Brașov și AUR Oradea patru locuințe și sprijinim reconstrucția altor locuințe.

În premieră, vă spun că vom crea un centru de zi cu locuri de cazare, cantină și cu programe educaționale pentru toți locuitorii din zonă.

Și la Broșteni, și la Sulpicani, a ajuns caravana medicală și este în zonă din 6 august. Vom lăsa un centru de prim ajutor, pentru că lipsește, la Borșteni și în toată zona. O să lăsăm faptele să vorbească pentru noi”, a declarat preșdintele AUR la Realitatea PLUS.