Partidul AUR anunță că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Executiv, măsuri care - spun reprezentanții AUR - vin împotriva românilor și așa împovărați în aceste momente.



Președintele AUR George Simion spune că își dorește ca această moțiune să treacă, însă ca acest lucru să se întâmple este nevoie și de ajutorul celor de la PSD.

Simion spune că se bazează și pe social-democrați pentru ca Guvernul Bolojan să cadă. Reamintim că a mai fost depusă o moțiune de cenzură după primul pachet de măsuri fiscale.



Pe de altă parye, George Simion a mai spus că vorbim despre o guvernare care va avea loc împreună cu PSD iar cel care ar putea să fie premier ar fi chiar Călin Georgescu.