Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa guvernărilor din ultimii ani, pe care le acuză că au adus România în pragul sărăciei și au distrus ceea ce generații întregi au construit.

„Pericolul este real, este legat de guvernările care au nenorocit țara. Trebuie să scăpăm de acest pericol și de asta suntem în picioare, de asta continuăm lupta. S-ar putea să facem surpriza: dacă ei n-au fost în stare să facă alegeri în două tururi, nu mai sunt în stare să se împartă la ciolan. Vine pericolul suveranist. Pericolul suveranist pentru ei înseamnă oamenii care o să-i îndepărteze de la ciolan, de la putere. Ei au făcut avere din ce au ruinat. Au tăiat în bucăți tot ce generații întregi de români au construit cu sudoare. Sunt părinții și bunicii noștri care le-au construit, nu altcineva.” – a declarat George Simion.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor politice și al acuzațiilor repetate ale AUR privind modul în care actuala guvernare gestionează resursele și viitorul economic al țării.