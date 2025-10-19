”M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime și pentru România!
Ajută-ne, Doamne, să ieșim la liman!”, a scris George Simion pe pagian sa de Facebook.
George Simion a transmis duminică dimineață un nou mesaj pentru români. Președintele AUR se află de câteva zile în Muntele Athos, din Grecia, unde a spus că s-a rugat pentru victimele tragediei din Rahova, dar și pentru România.
