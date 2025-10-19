Gravida moartă în explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei urma să nască peste 2 luni. Mirela avea 23 de ani și o viață întreagă înainte. Mama tinerei este devastată de durere, iar prietena ei cea mai bună a organizat o campanie de strângere de fonduri pe pagina de Facebook. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.