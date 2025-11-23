În fața unei săli pline, Simion a felicitat organizațiile locale pentru munca depusă și a subliniat că, deși UDMR deține toate funcțiile importante în județ, oamenii nu trăiesc mai bine.

„Din păcate, foarte mulți locuitori ai județului Mureș au fost păcăliți să se teamă de noi, să le fie frică de noi, să creadă cumva că îi mâncăm. Nu îi mâncăm, ba uite că îi distrug alții care guvernează acum, uite că toate minciunile care s-au spus în campanii la adresa noastră și care s-au tot repetat în acești 5 ani de când împreună avem AUR în Mureș, acum se transformă în realitate și creează viață grea tuturor locuitorilor din România, implicit locuitorilor din județul Mureș.

Felicitări pentru cât ați muncit în acești ani în organizațiile locale, felicitări domnului deputat Răzvan Biro, felicitări domnului senator Cristian Vântu, felicitări fiecăruia dintre voi. În 2023 veneam la Mureș ca în fiecare an pentru a sărbători Ziua Drapelului și o parte din presa anti-națională de la București titra „Simion a ținut un discurs provocator”. Nu era niciun discurs provocator, era un discurs în care criticam UDMR și spuneam că epoca compromisului, epoca complicității, epoca hoțiilor cu teroristul etnic numit UDMR s-a sfârșit. Ei au considerat că e o problemă legată de etnie. Nu e nicio problemă, și nu avem nicio problemă cu etnia, avem o problemă cu jaful național și avem o problemă cu corupția. Suntem în 2025 și vedem că prin acest sistem de complicități, acest sistem de acceptare a jafului. În județul Mureș, UDMR are toate funcțiile importante. Au prefect, au președinte de CJ, au primari la Târgu Mureș, la Reghin, așa că vă întreb pe voi care sunteți în număr mare aici în sală și ar fi fost un număr și mai mare dar nu ne-au îngăduit o altă sală: Trăiți mai bine? Trăiți mai bine în Mureș?

Păi cum așa, că au toată puterea. Cum așa? De ce nu sunt în stare să facă o centură ocolitoare? E o glumă la București că de fiecare dată se organizează alegeri ca să decidă UDMR cu cine intră la guvernare. Și este o guvernare distructivă care nenorocește pe toți românii, indiferent de etnie, e o guvernare distructivă care nu știe decât să amendeze, să pedepsească, să pună piedici și să saboteze orice activitate economică. Ar trebui să ne răspundă dacă pot, dar nu pot. Cu ce îi încurcă de exemplu târgurile de animale, de ce le-au închis și ce au cu orice activitate economică care este desfășurată în țara noastră. Probabil nu mai vor ca noi să existăm aici. De ce, după atâția ani, la Răstolnița nu avem o capacitate de energie, de ce după atâția ani la Iernut nu au terminat centrala pe gaze, să fie numai incompetență? M-aș mira, cred că este hoție, cred că este complicitate pentru că totul pornește de la prețul energiei și voi cunoașteți cel mai bine lucrul ăsta, având în vedere Azomureșul, care odată era un stâlp economic pentru toată țara, un combinat chimic unde puteau fi folosite gazele pe care România le are în Marea Neagră. Nu vor fi folosite la Azomureș, nu vor fi folosite la Alro Slatina, primul miliard cub de gaze naturale extrase din Marea Neagră de Black Sea Oil au fost exportate în Bulgaria, pentru că ei nu au închis combinatele chimice.

De la prețul energiei pornesc toate, așa că cei care se uită la facturile duble și triple pe care le plătim în această iarnă trebuie să mulțumească celor care au speriat populația că vine Simion să îi mănânce, sau că vine un matematician care rezolvă probleme pe 18 mai. De la energie pornesc toate, și prețul la alimente pornește tot de la energie, de asta plătim cu 20-30-50% mai mult pe unele alimente și trebuie să explicăm concetățenilor noștri din toate județele țării, inclusiv din Mureș, că ei plătesc acum pentru manipularea din luna mai, pentru cei care se duc la pompă și alimentează și au prețuri de peste 8 lei, trebuie să le spunem că nu Simion a făcut asta. Alimentează ce au votat.”

George Simion, mesaj tranșant pentru "Ilie Sărăcie": Pericolul real este legat de guvernările care au nenorocit țara - VIDEO