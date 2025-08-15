Bine v-am găsit la conferința noastră de presă și la un anunț care îl facem, ca mișcare suveranistă, și reprezentanți ai poporului român. Suntem la Broșteni, epicentrul inundațiilor din luna iulie, înainte de a intra in subiect, le mulțumesc miilor români care au donat și au venit personal aici la Broșteni și în alte localități din județul afectat de inundații. Vreau sa felicit și autoritățile locale și pe cele centrale, în special pompierii. Nu e timp de critici, ci de solidaritate și unitate națională. Le mulțumesc colegilor mei din Bihor care au venit să reconstruiască aici case, doamnei Mitrea Dumitrina, lui Sorin Lavric, Valică Armanu, Costică Sumana și restul celor care s-au implicat în reconstrucția localităților afectate din Neamț. Noi reconstruim de la zero patru case din Broșteni. Azi e Adormirea Maicii Domnului, o zi importantă. Pe modelul vasiliadelor, chiar vizavi de biserica din lemn din Broșteni, Sf. Nicolae, vom construi un centru de prim ajutor, un centru de zi și un centru educațional, o școală de meserii, pentru locuitorii din Valea Bistriței. Aceasta este o zona defavorizata economic, o zonă prosperă, odinioară, cu multe mine, dar care au fost închise, ultima exploatare, de uraniu, fiind închisă în 2021. Autoritățile au știut doar să închidă. Am cumpărat aici în zonă o clădire construită in 1967, este o fostă fabrică de confecții, cu o suprafață de 1700 metri pătrați, ce trebuie renovați, ca să redăm utilitatea, vream sa lansăm pentru locuitorii din valea Bistriței un centru comunitar pe care să îl folosească și zona să redevină prosperă. Singurele activități unde oamenii se puteau angaja erau cele două gatere, dar ambele au fost distruse. Minerii care lucrau la exploatarea Crucea, merg acum la cules de sparanghel în Germania. Sperăm ca lucrările să se termine cât mai repede. Măcar parte din centrele menționate să își înceapă activitatea de 6 decembrie. Fac un apel la voluntarii si simpatizanții noștri să vină aici îa lucreze, cot la cot. Vom construi un sediu permanent in valea Bistriței”, a declarat George Simion.